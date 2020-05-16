Сергей Ковальчук: «Как команда реагирует на слухи о коронавирусе? Никак. Мы сосредоточены на футболе и об этом не говорим»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук заявил, что команда никак не реагирует на слухи о том, что у игроков чемпионата подозревают коронавирус.

- На этой неделе появились слухи, что некоторые игроки чемпионата имеют подозрение на коронавирус. Как относитесь к таким вестям, как команда реагирует?

– Никак. Мы сосредоточены на футболе и об этом не говорим, – сказал Ковальчук.

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