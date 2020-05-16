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Владимир Белявский: «Я не врач и не могу сказать что там и у кого. Мы не сдавали анализы и точно сказать не можем: коронавирус или не коронавирус»
16.05.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский после матча чемпионата Беларуси против брестского «Динамо» (2:1) заявил, что в команде не делали тесты на коронавирус, сообщает
– Молодечненское поле оказало нам хорошую услугу. Подготовили хорошо поле. С обеих сторон был хороший футбол, но мы забили и могли еще. Но могли пропустить. Ребята полностью выложились и победили.
- Насколько обидно было пропустить в компенсированное время?
– Обидно пропускать такие мячи. Уверенность переросла в самоуверенность. Ошибка в центре поля была. Весь матч было все концентрировано, а здесь на секунду утратили концентрацию и пропустили. Рано подумали, что закончилась игра.
- На этой неделе появилась информация что некоторые игроки чемпионата Беларуси имеют подозрения на коронавирус. В том числе фигурировало имя вашей команды, два игрока. Как это прокомментируете?
– Я не врач и не могу сказать что там и у кого. Может, какие-то легкие простуды. Мы не сдавали анализы и точно сказать не можем: коронавирус или не коронавирус. А информацию из других команд я тоже знаю на уровне слухов.
- Но у вас есть игроки, которые не тренируются с командой?
– У нас таких нет. Все тренируются, все работают, – сказал Белявский.
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Владимир Белявский: «Я не врач и не могу сказать что там и у кого. Мы не сдавали анализы и точно сказать не можем: коронавирус или не коронавирус»
Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский после матча чемпионата Беларуси против брестского «Динамо» (2:1) заявил, что в команде не делали тесты на...
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