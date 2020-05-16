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Владимир Белявский: «Я не врач и не могу сказать что там и у кого. Мы не сдавали анализы и точно сказать не можем: коронавирус или не коронавирус»

16.05.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский после матча чемпионата Беларуси против брестского «Динамо» (2:1) заявил, что в команде не делали тесты на коронавирус, сообщает «Прессбол».

– Молодечненское поле оказало нам хорошую услугу. Подготовили хорошо поле. С обеих сторон был хороший футбол, но мы забили и могли еще. Но могли пропустить. Ребята полностью выложились и победили.

- Насколько обидно было пропустить в компенсированное время?

– Обидно пропускать такие мячи. Уверенность переросла в самоуверенность. Ошибка в центре поля была. Весь матч было все концентрировано, а здесь на секунду утратили концентрацию и пропустили. Рано подумали, что закончилась игра.

- На этой неделе появилась информация что некоторые игроки чемпионата Беларуси имеют подозрения на коронавирус. В том числе фигурировало имя вашей команды, два игрока. Как это прокомментируете?

– Я не врач и не могу сказать что там и у кого. Может, какие-то легкие простуды. Мы не сдавали анализы и точно сказать не можем: коронавирус или не коронавирус. А информацию из других команд я тоже знаю на уровне слухов.

- Но у вас есть игроки, которые не тренируются с командой?

– У нас таких нет. Все тренируются, все работают, – сказал Белявский.

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Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский после матча чемпионата Беларуси против брестского «Динамо» (2:1) заявил, что в команде не делали тесты на...
 
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