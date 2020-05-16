Франция выделит на поддержку туризма и культуры 18 млрд евро

Источник материала: Ежедневник

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил план по восстановлению туристического сектора, пострадавшего от эпидемии коронавируса.

Работа будет вестись по трем основным направлениям: санитарные меры, информирование и поддержка туристов; меры поддержки туристическим компаниям, а также сектору спортивных и культурных мероприятий; подготовка проекта по восстановлению и трансформации туризма. На реализацию мер поддержки будет выделено 18 млрд евро, сообщают "Ведомости".

Сейчас во Франции начали постепенно ослаблять карантин, введенный с 17 марта для борьбы с эпидемией COVID-19. Франция разделена на две зоны – зеленую и красную – в зависимости от динамики распространения нового коронавируса и загруженности медицинских стационаров. К зеленой зоне отнесена основная часть страны – 13 из 18 регионов Франции. Красными правительство определило четыре региона в северо-восточной части страны, включая столичный Иль-де-Франс и остров Майотта в Индийском океане.

По всей стране открылись непродовольственные магазины, парикмахерские и косметические салоны, химчистки и другая мелкая коммерция – около 400 000 предприятий. Заработали также библиотеки и небольшие музеи, но театры, кино, спортзалы, крупные музеи, рестораны и кафе остаются закрытыми. В столичном регионе останутся закрытыми крупные торговые центры (более 40 000 кв. м).

Французы смогут отправиться в отпуск на территории Франции (включая заморские территории) ​​в июле и августе (точные даты будут зависеть от эпидемиологической обстановки в департаменте), уточнил Филипп. Решение об открытии кафе и ресторанов будет принято на неделе с 25 мая. В зеленых департаментах их полное открытие при сохранении благоприятной эпидемиологической ситуации планируется со 2 июня. При этом представители туристической отрасли будут обязаны гарантировать полный возврат средств в случае отмены бронирования, если визит невозможен из-за коронавируса.