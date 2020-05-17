Кисляк о приостановке чемпионата: «Это не мое дело. Честно, что бы я сейчас не сказал, все равно от меня ничего не зависит»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» в интервью « Прессболу » подвел итог матча с «Энергетиком-БГУ» (1:2).

– Cами виноваты в пропущенных голах, хотя – неплохая азартная команда. Мы допустили грубые ошибки. В первом тайме неплохо выглядели, но в концовке пропустили мяч. На вторую половину вышли заряженными – и быстро залетел второй. После него стало морально трудно. У нас были подходы к воротам, старались, но «студенты» перешли на контрактующую модель игры – у них в составе хватает быстрых игроков. Когда мы теряли мяч, хозяева старались отдавать передачи в свободные зоны.

– Что думаете о последних новостях с коронавирусом?

– Я не владею полной информацией. Все узнаю, как вы, из СМИ. Знаю, что некоторые ребята болеют, но у нас все в порядке.

– Пора приостановить чемпионат?

– Это не мое дело. Честно, что бы я сейчас не сказал, все равно от меня ничего не зависит.

– Это новости не мешают тренироваться?

– Нет, – сказал Кисляк .

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 17 мая – более 4,56 миллионов случаев. Более 1,65 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 308 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 28681 (+951 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 9498 (+691) человек выздоровели и 160 умерли (+4 за сутки).

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 5.50!