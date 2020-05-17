Пик мы не прошли, но планировать отдых в Грузии уже можем. Главное про коронавирус в Беларуси на 17 мая

Источник материала: KYKY

К 17 мая в мире ситуация такая: количество случаев заражения выросло до 4,6 миллионов. Погибло – больше 311 тысяч человек, удалось вылечиться – почти 1,7 миллионам человек.

Страной с самым большим количеством случаев COVID-19 по-прежнему остается Америка – там уже больше 1,4 миллиона эпизодов инфекций (но прирост за сутки небольшой). На втором месте уже которую неделю Россия, где уже зарегистрировали около 272 тысячи коронавирусных пациентов (за сутки прирост около 10 тысяч). Дальше – Британия (241 тысяча), Бразилия (233 тысяч) и Испания (230 тысяч).

Америка также лидирует по количество смертей от коронавируса – уже больше 88 тысяч летальных исходов. Затем идет Британия (34 тысячи), Италия (31 тысяча), Испания (27 тысяч) и Франция (27 тысяч). Надо отметить, что прирост по смертям в Европейских странах за стуки был небольшой.

Важно: цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Что происходит в Беларуси

По последней сводке Минздрава , в Беларуси насчитали уже 28 681 случая коронавируса. Вылечились – 9 498 человек, скончались – 160.

Беларусы устали сидеть дома. На улицах Минска появляется все больше людей, и все больше – без масок. Горожане начали активнее постить сториз из баров, на Зыбицкой тоже «открыли сезон» – вчера там произошла первая драка. В торговых центрах и магазинах тоже явно увеличилось количество людей, причем без средств защиты. На Минском море по выходным тоже аншлаг. Поэтому KYKY решил подсчитать, как за последние 13 дней только по официальной статистике прирастало количество зараженных, выздоровевших и погибших от COVID-19 . Спойлер: пик заболеваемости мы еще не прошли.

Журналистам стало известно об очередной смерти пациента от коронавируса. Его родственники рассказали, что «короной переболела вся семья». Соседи погибшего также находятся на самоизоляции.

Соучредитель TUT.by и других проектов Кирилл Волошин призвал беларуских медиков прекратить замалчивать проблемы в связи с эпидемией (например, о нехватке СИЗ). Он предложил покрыть расходы по юридической подготовке тем специалистам, кто отважиться слать заявления в прокуратуру, Минздрав и АП.

Есть и хорошие новости – с 1 июля беларусы смогут попасть в Грузию . Эта страна стала первой в мире, кто решил открыть свои границы для международного туризма.

Это важно

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.