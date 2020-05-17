Агент Чаговца: «Во вторник должны быть результаты теста – думаю, Женя уже будет выписываться из больницы»

Источник материала: Tribuna.com

Агент украинского защитника Евгения Чаговца Максим Карагодин рассказал « Прессболу » о здоровье футболиста, тест на коронавирус которого дал положительный результат.

«Женя чувствует себя хорошо. Он находится в больнице, но его ничего не беспокоит. В понедельник сделает тест, во вторник должны быть результаты – думаю, он уже будет выписываться», – сообщил Карагодин.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 17 мая – более 4,56 миллионов случаев. Более 1,65 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 308 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 28681 (+951 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 9498 (+691) человек выздоровели и 160 умерли (+4 за сутки).

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