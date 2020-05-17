Источник материала: БT

Восстановление мировой экономики до докризисного уровня потребует немало времени

По инициативе гендиректора компании "Тесла" Илона Маска был открыт ряд предприятий в Калифорнии по производству электрокаров

Рост психологических расстройств из-за COVID-19

Издержки карантина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мир аккуратно выходит из карантина Мир продолжает аккуратно выходить из карантина, и дело здесь не только в значительных экономических последствиях. На кону - здоровье и психическое состояние...

Мир продолжает аккуратно выходить из карантина, и дело здесь не только в значительных экономических последствиях. На кону - здоровье и психическое состояние населения. Уставшие от сидения дома жители США и Европы, несмотря на запреты, выходят на улицы, и не только на прогулки. Протесты против жесткого локдауна вспыхивают повсеместно.О том, что длительное заточение ведет к росту депрессии среди населения, заявляет ООН. Уроки прошлых эпидемий показали: стресс и тревога сохраняются на долгое время и даже после снятия ограничений. Лишение свободы действий, разлука с родными и близкими, рутина - это факторы, которые вмиг разрушили повседневную жизнь.Как страны возвращают своих граждан в привычные реалии, ответ искалаРяд европейских государств уже встал на путь возобновления международного сообщения. Страны Балтии возобновили безвизовые поездки для граждан. Отсутствуют ограничения на передвижение между государствами автомобильного, железнодорожного, а также воздушного и морского транспорта. Их ввели в середине марта из-за вспышки коронавируса. Через месяц будет полностью открыта граница между Австрией и Германией. Смягчать режим проверок уже начали. А Хорватия открыла границы для тех, у кого есть бронь жилья, а также для бизнесменов. Проблему возобновления экономической активности решают сейчас и в Австралии.Чрезмерно медлить при отмене ограничительных мер, введенных в связи с пандемией, не стоит. Это может привести к краху экономики США, уверен глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин.Среди них завод во Фремонте. "Тесла" подала в суд на округ Аламида. Местные власти требуют остановить работу и вернуть сотрудников на самоизоляцию. На сторону Маска, кстати, встал и президент США Дональд Трамп. В своем "твиттере" Трамп написал, что власти Калифорнии должны разрешить открыть еще один завод в районе Сан-Франциско, несмотря на распоряжения местного департамента здравоохранения. По словам Маска, возобновление производства на заводах "Тесла" не несет в себе никакого риска. Адвокаты компании настаивают на том, чтобы вопрос был решен максимально быстро.При этом режим карантина ударил не только по экономическим показателям, но и по психическому здоровью. ООН фиксирует резкий рост психических расстройств в странах с жесткой изоляцией. Психологи советуют людям обращаться за профессиональной помощью, как только они почувствуют, что ситуация выходит из-под контроля.Жители многих европейских стран постепенно возвращаются на свои рабочие места. Экономика государств просто не способна вынести дальнейший простой. По прогнозам Еврокомиссии, в 2020 году экономику ЕС ждет беспрецедентно глубокая рецессия.При этом меры социального дистанцирования далеко не везде удается применять с успехом