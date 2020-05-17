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Мир аккуратно выходит из карантина
17.05.2020 14:44 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМир продолжает аккуратно выходить из карантина, и дело здесь не только в значительных экономических последствиях. На кону - здоровье и психическое состояние населения. Уставшие от сидения дома жители США и Европы, несмотря на запреты, выходят на улицы, и не только на прогулки. Протесты против жесткого локдауна вспыхивают повсеместно.
О том, что длительное заточение ведет к росту депрессии среди населения, заявляет ООН. Уроки прошлых эпидемий показали: стресс и тревога сохраняются на долгое время и даже после снятия ограничений. Лишение свободы действий, разлука с родными и близкими, рутина - это факторы, которые вмиг разрушили повседневную жизнь.
Как страны возвращают своих граждан в привычные реалии, ответ искала Александра Пинчук.
Восстановление мировой экономики до докризисного уровня потребует немало времениРяд европейских государств уже встал на путь возобновления международного сообщения. Страны Балтии возобновили безвизовые поездки для граждан. Отсутствуют ограничения на передвижение между государствами автомобильного, железнодорожного, а также воздушного и морского транспорта. Их ввели в середине марта из-за вспышки коронавируса. Через месяц будет полностью открыта граница между Австрией и Германией. Смягчать режим проверок уже начали. А Хорватия открыла границы для тех, у кого есть бронь жилья, а также для бизнесменов. Проблему возобновления экономической активности решают сейчас и в Австралии.
Чрезмерно медлить при отмене ограничительных мер, введенных в связи с пандемией, не стоит. Это может привести к краху экономики США, уверен глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин.
По инициативе гендиректора компании "Тесла" Илона Маска был открыт ряд предприятий в Калифорнии по производству электрокаровСреди них завод во Фремонте. "Тесла" подала в суд на округ Аламида. Местные власти требуют остановить работу и вернуть сотрудников на самоизоляцию. На сторону Маска, кстати, встал и президент США Дональд Трамп. В своем "твиттере" Трамп написал, что власти Калифорнии должны разрешить открыть еще один завод в районе Сан-Франциско, несмотря на распоряжения местного департамента здравоохранения. По словам Маска, возобновление производства на заводах "Тесла" не несет в себе никакого риска. Адвокаты компании настаивают на том, чтобы вопрос был решен максимально быстро.
Рост психологических расстройств из-за COVID-19При этом режим карантина ударил не только по экономическим показателям, но и по психическому здоровью. ООН фиксирует резкий рост психических расстройств в странах с жесткой изоляцией. Психологи советуют людям обращаться за профессиональной помощью, как только они почувствуют, что ситуация выходит из-под контроля.
Издержки карантинаЖители многих европейских стран постепенно возвращаются на свои рабочие места. Экономика государств просто не способна вынести дальнейший простой. По прогнозам Еврокомиссии, в 2020 году экономику ЕС ждет беспрецедентно глубокая рецессия.
При этом меры социального дистанцирования далеко не везде удается применять с успехом (видео).
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Мир продолжает аккуратно выходить из карантина, и дело здесь не только в значительных экономических последствиях. На кону - здоровье и психическое состояние...
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