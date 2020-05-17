Источник материала: БT

Италия намерена открыть границы с 3 июня

Греция открывает городские пляжи

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Италии, в Греции и Франции открылись пляжи Италия намерена открыть границы с 3 июня Также будет снят запрет на поездки между регионами, который ранее ввели как меру борьбы с распространением коронавируса....

Также будет снят запрет на поездки между регионами, который ранее ввели как меру борьбы с распространением коронавируса. Запретить въезжать или выезжать в ту или иную часть страны могут лишь в случае наличия высокого риска заражения коронавирусом в этих районах.Власти приняли такое решение из-за аномальной жары. В стране их заработало около 500. Пляжи уже переполнены местными жителями. При этом действуют жесткие ограничения: работники должны контролировать потоки людей, а сами отдыхающие - соблюдать дистанцию. Однако, судя по кадрам, выполняют условия далеко не все.Открыла пляжный сезон и Франция. Загорать пока рановато, зато можно просто гулять по набережной или заниматься серфингом. Кроме того, в стране разрешили пикники у озер и водоемов.