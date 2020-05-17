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Минздрав: в Беларуси от COVID-19 за сутки умерло 5 человек
17.05.2020 14:44 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По официальной информации Минздрава, в стране по состоянию на 17 мая зафиксировано 29 тысяч 650 человек, инфицированных COVID-19.
Таким образом, за сутки в стране прибавилось 969 новых заражений. Выздоровели от коронавируса и выписались 9 тысяч 932 человека, проведено 350 тысяч 515 тестов.
Что касается умерших, то за весь период пандемии их количество составило 156 человек, у которых, по данным ведомства, был «ряд хронических заболеваний» наряду с коронавирусом.
По официальной информации
По словам заместителя министра здравоохранения Елены Богдан, в стране
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По официальной информации Минздрава, в стране по состоянию на 17 мая зафиксировано 29 тысяч 650 человек, инфицированных COVID-19.
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