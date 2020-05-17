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Минздрав: в Беларуси от COVID-19 за сутки умерло 5 человек

17.05.2020 14:44 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По официальной информации Минздрава, в стране по состоянию на 17 мая зафиксировано 29 тысяч 650 человек, инфицированных COVID-19.

Таким образом, за сутки в стране прибавилось 969 новых заражений. Выздоровели от коронавируса и выписались 9 тысяч 932 человека, проведено 350 тысяч 515 тестов.

Что касается умерших, то за весь период пандемии их количество составило 156 человек, у которых, по данным ведомства, был «ряд хронических заболеваний» наряду с коронавирусом.

По официальной информации на 16 мая в стране был зафиксирован 951 новый случай инфицирования и 4 смерти.

По словам заместителя министра здравоохранения Елены Богдан, в стране наметилось плато. И действительно, официальная статистика Минздрава пестрит практически одинаковыми данными по приросту и смертности ежедневно.

 
 
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По официальной информации Минздрава, в стране по состоянию на 17 мая зафиксировано 29 тысяч 650 человек, инфицированных COVID-19.
 
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