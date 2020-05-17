Минздрав: в Беларуси от COVID-19 за сутки умерло 5 человек

По официальной информации Минздрава, в стране по состоянию на 17 мая зафиксировано 29 тысяч 650 человек, инфицированных COVID-19.

Таким образом, за сутки в стране прибавилось 969 новых заражений. Выздоровели от коронавируса и выписались 9 тысяч 932 человека, проведено 350 тысяч 515 тестов.

Что касается умерших, то за весь период пандемии их количество составило 156 человек, у которых, по данным ведомства, был «ряд хронических заболеваний» наряду с коронавирусом.

По официальной информации на 16 мая в стране был зафиксирован 951 новый случай инфицирования и 4 смерти.