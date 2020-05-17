Источник материала: Ежедневник

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Топ-20 самых богатых жителей Великобритании вошли 3 россиянина Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.

В первом рейтинге после вспышки коронавируса он оказался на седьмой строчке (в прошлом году Усманов занимал восьмую позицию в рейтинге).По данным Sunday Times, состояние Усманова достигло 11,68 млрд фунтов стерлингов (14,16 млрд долларов). В прошлом году этот показатель составлял 11,33 млрд фунтов стерлингов (13,73 млрд долларов).В первую двадцатку рейтинга вошли еще двое россиян. На 11-й позиции оказался Михаил Фридман (10,23 млрд фунтов стерлингов, или 12,4 млрд долларов), опередивший Романа Абрамовича (10,16 млрд фунтов стерлингов или 12,31 млрд долларов), сообщает