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В Топ-20 самых богатых жителей Великобритании вошли 3 россиянина

17.05.2020 16:16 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.

В первом рейтинге после вспышки коронавируса он оказался на седьмой строчке (в прошлом году Усманов занимал восьмую позицию в рейтинге).

По данным Sunday Times, состояние Усманова достигло 11,68 млрд фунтов стерлингов (14,16 млрд долларов). В прошлом году этот показатель составлял 11,33 млрд фунтов стерлингов (13,73 млрд долларов).

В первую двадцатку рейтинга вошли еще двое россиян. На 11-й позиции оказался Михаил Фридман (10,23 млрд фунтов стерлингов, или 12,4 млрд долларов), опередивший Романа Абрамовича (10,16 млрд фунтов стерлингов или 12,31 млрд долларов), сообщает РБК.
 
 
 
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Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
 
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