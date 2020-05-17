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«Динамо» Минск – «Ислочь». Янсане выйдет в стартовом составе гостей. Ранее его агент сказал, что игрок не появится на поле

17.05.2020 16:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Минск – «Ислочь». Отметим, что с первых минут за гостей будет играть Момо Янсане. Ранее его агент Хьюго Роудс сообщил, что футболист не появится на поле против «бело-голубых».

Динамо МинскПлотников — Шитов, Горопевшек, Динга, Бахар, Данило, Климович, Риос, Олехнович (к), Сухоцкий, Козлов.

Запасные: Руденок, Чиж, Швецов, Павловски, Шикавка, Бручич, Давыскиба, Билоног, Халимончик, Вергейчик.

Ислочь: Хаткевич — Янушкевич, Папуш, Концевой, Януш, Цвейба, Комаровский (к), Карпович, Краснов, Патоцкий, Янсане.

Запасные: Крайнов, Тюшкевич, Сахар, Холодинский, Фираго, Мельник, Некрашевич, Лисовский, Лазарчик.

Экс-вратарь молодежной сборной Беларуси стал диджеем Filipp Vasse, но продолжает играть в шведском миноре

Янсане любит Беларусь и никуда не уходит (хотя звали в Испанию), но боится вируса, хочет гарантий, а еще ему должны две зарплаты и бонус

«Люди пошли по другому пути и хотят внаглую украсть Момо». История с заявлением Янсане о коронавирусе в «Ислочи» еще более запутана

 
Теги: Минск
 
 
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