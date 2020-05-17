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«Динамо» Минск – «Ислочь». Янсане выйдет в стартовом составе гостей. Ранее его агент сказал, что игрок не появится на поле
17.05.2020 16:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Минск – «Ислочь». Отметим, что с первых минут за гостей будет играть
Запасные: Руденок, Чиж, Швецов, Павловски, Шикавка, Бручич, Давыскиба, Билоног, Халимончик, Вергейчик.
Запасные: Крайнов, Тюшкевич, Сахар, Холодинский, Фираго, Мельник, Некрашевич, Лисовский, Лазарчик.
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«Динамо» Минск – «Ислочь». Янсане выйдет в стартовом составе гостей. Ранее его агент сказал, что игрок не появится на поле
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Минск – «Ислочь».
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