«Евровидение» таки состоялось (но есть нюанс). Победили звуки коал

Источник материала: KYKY

Вечером 16 мая в Нидерландах должен был состояться финал самого известного песенного конкурса «Евровидения». Но из-за пандемии коронавируса это мероприятие отменили. И мир, естественно, придумал ему онлайн-замену.

В тех же Нидерландах состоялся первый Artificial Intelligence Song Contest – конкурс, в котором участвуют песни, сгенерированные машинным интеллектом. В СМИ сразу же прозвали его ИИ-«Евровидение».

В отличие от аналогового «Евровидения», в этом конкурсе Россия, Украина и Беларусь участие не принимали (IT-страна все таки). Было всего 13 команд из Австралии, Швеции, Бельгии, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии и Нидерландов. Эти участники должны были обучить нейронные сети уже существующей музыке и текстам, чтобы те смогли полностью сгенерировать новые треки. Судили конкурс слушатели и эксперты по искусственному интеллекту.

Кто же выиграл?

3-е место занял трек «Abbus» – это своего рода революционный гимн голландского артиста Вилли Вартаала, который натаскивал «свой» ИИ на песнях с «Евровидения» и местном фольклоре.

2-е место взял трек «I’ll Marry You, Punk Come», текст которого был основан на заголовках современных новостей, а музыка – на акапеллах 1950-х. В итоге получилась песня про девушку, которая влюбилась в искусственный интеллект в разгар эпидемии.

1-место досталось хиту «Beautiful the World». Это песня, которую ИИ поет о пожарах в Австралии. И основана она на звуках коал и других австралийских животных.