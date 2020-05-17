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«Евровидение» таки состоялось (но есть нюанс). Победили звуки коал
17.05.2020 16:22 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Вечером 16 мая в Нидерландах должен был состояться финал самого известного песенного конкурса «Евровидения». Но из-за пандемии коронавируса это мероприятие отменили. И мир, естественно, придумал ему онлайн-замену.
В тех же Нидерландах состоялся первый
В отличие от аналогового «Евровидения», в этом конкурсе Россия, Украина и Беларусь участие не принимали (IT-страна все таки). Было всего 13 команд из Австралии, Швеции, Бельгии, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии и Нидерландов. Эти участники должны были обучить нейронные сети уже существующей музыке и текстам, чтобы те смогли полностью сгенерировать новые треки. Судили конкурс слушатели и эксперты по искусственному интеллекту.
Кто же выиграл?
3-е место занял трек «Abbus» – это своего рода революционный гимн голландского артиста Вилли Вартаала, который натаскивал «свой» ИИ на песнях с «Евровидения» и местном фольклоре.
2-е место взял трек «I’ll Marry You, Punk Come», текст которого был основан на заголовках современных новостей, а музыка – на акапеллах 1950-х. В итоге получилась песня про девушку, которая влюбилась в искусственный интеллект в разгар эпидемии.
1-место досталось хиту «Beautiful the World». Это песня, которую ИИ поет о пожарах в Австралии. И основана она на звуках коал и других австралийских животных.
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Вечером 16 мая в Нидерландах должен был состояться финал самого известного песенного конкурса «Евровидения». Но из-за пандемии коронавируса это мероприятие...
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