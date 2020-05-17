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В Беларуси выздоровели и выписаны 9932 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

17.05.2020 15:40 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Всего зарегистрированы 29 650 человек с положительным тестом. Всего проведено 350 515 тестов.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

 
 
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Всего зарегистрированы 29 650 человек с положительным тестом. Всего проведено 350 515 тестов.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165...
 
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