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Что ЦИК простил Лукашенко, чего белорусы ждут от властей в разгар эпидемии и где она уже закончилась. Тест
17.05.2020 18:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе в стране и мире произошло много событий. Европа все больше
Уже больше недели у нас стабильно
Президент на неделе
Что еще произошло на минувшей неделе — в нашем тесте.
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Что ЦИК простил Лукашенко, чего белорусы ждут от властей в разгар эпидемии и где она уже закончилась. Тест
Что еще произошло на минувшей неделе - в нашем тесте.
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