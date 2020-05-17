Что ЦИК простил Лукашенко, чего белорусы ждут от властей в разгар эпидемии и где она уже закончилась. Тест

Источник материала: Tut.by

На неделе в стране и мире произошло много событий. Европа все больше смягчает карантин , россияне после длительной самоизоляции возвращаются к работе . В Беларуси Минздрав объявил , что по коронавирусу страна выходит «на так называемое плато».

Уже больше недели у нас стабильно фиксируются под тысячу новых случаев COVID-19 в сутки. Глава литовского Центра профилактики инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC), профессор Саулюс Чаплинскас, впрочем, считает, что мы пока в нарастающей фазе, и пояснил , как понять, что эпидемия пошла на спад.

Президент на неделе учил белорусов , что лучше сеять и как продавать в разгар пандемии, а также как проводить вступительную кампанию в вузы. А в стране набирает обороты предвыборная гонка: в ЦИК на регистрацию инициативных групп подано рекордное число заявлений.

Что еще произошло на минувшей неделе — в нашем тесте.