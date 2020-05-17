ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что ЦИК простил Лукашенко, чего белорусы ждут от властей в разгар эпидемии и где она уже закончилась. Тест

17.05.2020 18:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На неделе в стране и мире произошло много событий. Европа все больше смягчает карантин, россияне после длительной самоизоляции возвращаются к работе. В Беларуси Минздрав объявил, что по коронавирусу страна выходит «на так называемое плато».

Уже больше недели у нас стабильно фиксируются под тысячу новых случаев COVID-19 в сутки. Глава литовского Центра профилактики инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC), профессор Саулюс Чаплинскас, впрочем, считает, что мы пока в нарастающей фазе, и пояснил, как понять, что эпидемия пошла на спад.

Президент на неделе учил белорусов, что лучше сеять и как продавать в разгар пандемии, а также как проводить вступительную кампанию в вузы. А в стране набирает обороты предвыборная гонка: в ЦИК на регистрацию инициативных групп подано рекордное число заявлений.

Что еще произошло на минувшей неделе — в нашем тесте.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости
 
«Динамо» Минск – «Ислочь». Янсане выйдет в стартовом составе гостей. Ранее его агент сказал, что игрок не появится на поле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

16.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Слуцк Город
17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика