Виталий Жуковский: «Подготовки как таковой качественной не было. Но здесь отмазки лепить не будем – сегодня проиграли хорошему сопернику»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский прокомментировал поражение от минского (0:1) в матче 9-го тура чемпионата Беларуси.

«Не хочется даже комментировать итоги матча. Могло получится, что могли быть мальчиками для битья. Когда у тебя сидит целая лавка запасных дублеров. Повыпадали все ключевые футболисты. Но это спорт. Из трудностей нужно выбираться. К сожалению, осадок такой… В принципе можно было взять очки. Но сложно. «Динамо» было заряжено после двух поражений подряд, недостаток очков. К сожалению, что у нас произошла вот эта вся передряга. Нормального недельного цикла не было. Кто тренировался, кто не тренировался. Были паузы и так далее. Подготовки как таковой качественной не было. Но здесь отмазки лепить не будем. Давайте так: мы сегодня проиграли хорошему сопернику. С чем их и поздравляем!» – сказал Жуковский в эфире «Беларусь 5» .

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в команде обнаружены игроки с коронавирусом. После прохождения тестирования эта информация не нашла подтверждения. Накануне в интервью .com рассказал подробности:

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