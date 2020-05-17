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Виталий Жуковский: «Подготовки как таковой качественной не было. Но здесь отмазки лепить не будем – сегодня проиграли хорошему сопернику»

17.05.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в матче 9-го тура чемпионата Беларуси.

«Не хочется даже комментировать итоги матча. Могло получится, что могли быть мальчиками для битья. Когда у тебя сидит целая лавка запасных дублеров. Повыпадали все ключевые футболисты. Но это спорт. Из трудностей нужно выбираться. К сожалению, осадок такой… В принципе можно было взять очки. Но сложно. «Динамо» было заряжено после двух поражений подряд, недостаток очков. К сожалению, что у нас произошла вот эта вся передряга.  Нормального недельного цикла не было. Кто тренировался, кто не тренировался. Были паузы и так далее.  Подготовки как таковой качественной не было. Но здесь отмазки лепить не будем. Давайте так: мы сегодня проиграли хорошему сопернику. С чем их и поздравляем!» – сказал Жуковский в эфире «Беларусь 5».

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в команде обнаружены игроки с коронавирусом. После прохождения тестирования эта информация не нашла подтверждения. Накануне в интервью Tribuna.com Виталий Жуковский рассказал подробности:

«Люди пошли по другому пути и хотят внаглую украсть Момо». История с заявлением Янсане о коронавирусе в «Ислочи» еще более запутана

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в матче 9-го тура чемпионата Беларуси.
 
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