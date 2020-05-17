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Виталий Жуковский: «Подготовки как таковой качественной не было. Но здесь отмазки лепить не будем – сегодня проиграли хорошему сопернику»
17.05.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Не хочется даже комментировать итоги матча. Могло получится, что могли быть мальчиками для битья. Когда у тебя сидит целая лавка запасных дублеров. Повыпадали все ключевые футболисты. Но это спорт. Из трудностей нужно выбираться. К сожалению, осадок такой… В принципе можно было взять очки. Но сложно. «Динамо» было заряжено после двух поражений подряд, недостаток очков. К сожалению, что у нас произошла вот эта вся передряга. Нормального недельного цикла не было. Кто тренировался, кто не тренировался. Были паузы и так далее. Подготовки как таковой качественной не было. Но здесь отмазки лепить не будем. Давайте так: мы сегодня проиграли хорошему сопернику. С чем их и поздравляем!» – сказал Жуковский в эфире
Напомним, несколько дней назад стало известно, что в команде обнаружены игроки с коронавирусом. После прохождения тестирования эта информация не нашла подтверждения. Накануне в интервью
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Виталий Жуковский: «Подготовки как таковой качественной не было. Но здесь отмазки лепить не будем – сегодня проиграли хорошему сопернику»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в матче 9-го тура чемпионата Беларуси.
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