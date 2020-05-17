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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минздрав: Беларусь выходит на плато по коронавирусу Сегодня Минздрав поделился последней информацией о состоянии дел с коронавирусом в нашей стране. Итак, к воскресенью выздоровели и выписаны 9 тысяч 932 пациента, у...

Сегодня Минздрав поделился последней информацией о состоянии дел с коронавирусом в нашей стране. Итак, к воскресенью выздоровели и выписаны 9 тысяч 932 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.Всего же зарегистрированы 29 тысяч 650 человек с положительным тестом на COVID-19. В Беларуси проведено 350 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.На этой неделе заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала СТВ заявила, что Беларусь выходит на плато по коронавирусу. "Вы знаете, что в последнее время мы выходим на так называемое плато, когда мы выявляем в среднем где-то около 8,7-9,7 % от количества проведенных тестов. И если взять нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и находимся", - сказала Елена Богдан.Учитывая, что после прохождения стадии эпидемиологического плато обычно наступает спад заболевания, количество выздоровевших растет, а число вновь заболевших сокращается, то, постучим по дереву, нас всех уже скоро должны ждать хорошие новости.