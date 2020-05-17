ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав: Беларусь выходит на плато по коронавирусу

17.05.2020 22:18 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня Минздрав поделился последней информацией о состоянии дел с коронавирусом в нашей стране. Итак, к воскресенью выздоровели и выписаны 9 тысяч 932 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

Всего же зарегистрированы 29 тысяч 650 человек с положительным тестом на COVID-19. В Беларуси проведено 350 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. 

На этой неделе заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала СТВ заявила, что Беларусь выходит на плато по коронавирусу. "Вы знаете, что в последнее время мы выходим на так называемое плато, когда мы выявляем в среднем где-то около 8,7-9,7 % от количества проведенных тестов. И если взять нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и находимся", - сказала Елена Богдан.

Учитывая, что после прохождения стадии эпидемиологического плато обычно наступает спад заболевания, количество выздоровевших растет, а число вновь заболевших сокращается, то, постучим по дереву, нас всех уже скоро должны ждать хорошие новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Минздрав поделился последней информацией о состоянии дел с коронавирусом в нашей стране. Итак, к воскресенью выздоровели и выписаны 9 тысяч 932 пациента, у...
 
Новости дня
Новости
 
Виталий Жуковский: «Подготовки как таковой качественной не было. Но здесь отмазки лепить не будем – сегодня проиграли хорошему сопернику»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

16.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Слуцк Город
17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика