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Беларусь на пороге экономической неопределенности

18.05.2020 06:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В зависимости от состава и характеристик шоков, а также пакета мер экономической политики, для Беларуси сегодня реалистичными видятся, по меньшей мере, 10 сценариев краткосрочной экономической динамики.

Об этом говорится в аналитической записке «Краткосрочные перспективы развития белорусской экономики», подготовленной старшим научным сотрудником Центра экономических исследований BEROC Дмитрием Круком.

 Как отмечается в работе, в 2020 году белорусская экономика подверглась воздействию масштабных шоков. После шока ограничений в нефтяных поставках, который привел к кратковременному сбою в бизнес-цикле, на Беларусь стали оказывать воздействие существенно более значимые шоки, связанные с пандемией коронавируса.

Дмитрий Крук констатирует, что вплоть до сегодняшнего дня отсутствует ясность с потенциальным масштабом этих шоков, а также продолжительностью из воздействия на экономику страны. В отношении этих характеристик допустим широкий спектр сценариев с сопоставимой вероятностью.

«Реализация того или иного сценария в воздействии внешних шоков во многом предопределяется неэкономическим фактором – продолжительностью пандемии коронавируса. Для белорусской экономики, которой присущ целый спектр институциональных дефектов, включая хрупкость финансовой стабильности, такая ситуация задает чрезвычайно широкий диапазон сценариев возможного развития событий. Неопределенность относительно внешних шоков и приемлемости их последствий на фоне ограниченности арсенала инструментов экономической политики порождает неопределенность в формулировании мер антикризисной политики. В результате, в зависимости от состава и характеристик шоков, а также пакета мер экономической политики, для Беларуси сегодня реалистичными видятся по меньшей мере 10 сценариев краткосрочной экономической динамики. Эти сценарии отличаются между собой не только количественно, но и качественно. Например, ряд сценариев ассоциируется с финансовыми стрессами, а также ощутимым отдалением экономики от своего состояния, которое рассматривалось как устойчивое (равновесное) в предыдущие периоды», - говорится в аналитической записке.

Напомним, ранее Дмитрий Крук прогнозировал, что наилучшим экономическим сценарием 2020 года для Беларуси может быть рецессия в 3,5% с элементами финансовой и ценовой стабильности. Наихудший сценарий: масштабный и затяжной спад, который может достигнуть 18%. Впрочем, одним из условий такого масштабного спада был карантин, который в Беларуси не вводился.

Вместе с тем, как отмечает экономист в новой аналитической записке, для смягчения последствий финансовых стрессов «чрезвычайно важно превентивно разработать и при необходимости задействовать антикризисные пакеты для всех вариантов развития событий, включая самые неблагоприятные, даже если вероятность реализации последних представляется невысокой».

 
 
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В зависимости от состава и характеристик шоков, а также пакета мер экономической политики, для Беларуси сегодня реалистичными видятся, по меньшей мере, 10 сценариев...
 
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