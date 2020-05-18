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Реабилитацию после COVID-19 предоставят санатории Минской области

18.05.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Магнитотерапия, светолечение, дыхательная гимнастика. Десятки процедур для реабилитации после COVID-19 предоставят санатории Минской области. Большинство лечебных мероприятий направлено на восстановление ослабленных функций дыхания. Они не имеют противопоказаний - позволяют пройти курс оздоровления практически каждому пациенту, переболевшему коронавирусом. Планируется, что процедуры будут назначаться индивидуально в зависимости от состояния здоровья отдыхающих. 
Ожидается, что первых постояльцев в здравницах центрального региона встретят в эту среду. Реабилитацию будут проходить самые уязвимые категории населения: пожилые и люди с ограниченными возможностями.

 
 
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Магнитотерапия, светолечение, дыхательная гимнастика. Десятки процедур для реабилитации после COVID-19 предоставят санатории Минской области. Большинство лечебных...
 
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