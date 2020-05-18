Новости, которые касаются всех. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 18 мая

Источник материала: KYKY

К утру 18 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 4,71 миллиона; погибли – 315,2 тысячи человек, а излечились – 1,73 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,49 миллиона эпизодов инфекции;

Россия: 281,8 тысячи;

Британия: 245 тысяч;

Бразилия: 241,1 тысячи;

Испания: 230,7 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 89,6 тысячи летальных исходов;

Британия: 34,7 тысячи;

Италия: 31,9 тысячи;

Франция: 28,1 тысячи;

Испания: 27,6 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как в Беларуси:

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 29650 случаев коронавируса. Излечились 9932 человека, скончались 165.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 29650 случаев коронавируса. Излечились 9932 человека, скончались 165. До 1 июля 2020 года указ президента №143 «О поддержке экономики» разрешает продажу лекарств в интернете, если они отпускаются без рецепта. Минздрав опубликовал перечень сайтов, где медикаменты можно заказать на дом.

перечень сайтов, где медикаменты можно заказать на дом. Европарламент одобрил экстренную помощь десяти постсоветским странам на фоне пандемии: в частности, Украине, Грузии, Молдове. Общий кредитный портфель составил три миллиарда евро. Наибольший кредит предоставлен Украине – 1,2 миллиарда евро. По Беларуси, которая также просила денег в связи с распространением вируса, решения пока не приняли. Ранее ЕС намекал, что наша страна вряд ли получил 60 миллионов евро, если Минск и дальше будет игнорировать рекомендации ВОЗ.

экстренную помощь десяти постсоветским странам на фоне пандемии: в частности, Украине, Грузии, Молдове. Общий кредитный портфель составил три миллиарда евро. Наибольший кредит предоставлен Украине – 1,2 миллиарда евро. По Беларуси, которая также просила денег в связи с распространением вируса, решения пока не приняли. Ранее ЕС намекал, что наша страна вряд ли получил 60 миллионов евро, если Минск и дальше будет игнорировать рекомендации ВОЗ. Эстония сначала думала, а теперь окончательно решила : закрыть авиасообщение с Беларусью из-за ее ситуации с коронавирусом, которая у эстонского правительства вызывает тревогу. Запрет актуален до 7 июня, после чего власти Эстонии посмотрят, стоит ли его продлевать или нет.

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Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.