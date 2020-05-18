Новости, которые касаются всех. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 18 мая

К утру 18 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 4,71 миллиона; погибли – 315,2 тысячи человек, а излечились – 1,73 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:
США: 1,49 миллиона эпизодов инфекции;
Россия: 281,8 тысячи;
Британия: 245 тысяч;
Бразилия: 241,1 тысячи;
Испания: 230,7 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 89,6 тысячи летальных исходов;
Британия: 34,7 тысячи;
Италия: 31,9 тысячи;
Франция: 28,1 тысячи;
Испания: 27,6 тысячи.
Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Как в Беларуси:
По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 29650 случаев коронавируса. Излечились 9932 человека, скончались 165.
До 1 июля 2020 года указ президента №143 «О поддержке экономики» разрешает продажу лекарств в интернете, если они отпускаются без рецепта. Минздрав опубликовал перечень сайтов, где медикаменты можно заказать на дом.
Европарламент одобрил экстренную помощь десяти постсоветским странам на фоне пандемии: в частности, Украине, Грузии, Молдове. Общий кредитный портфель составил три миллиарда евро. Наибольший кредит предоставлен Украине – 1,2 миллиарда евро. По Беларуси, которая также просила денег в связи с распространением вируса, решения пока не приняли. Ранее ЕС намекал, что наша страна вряд ли получил 60 миллионов евро, если Минск и дальше будет игнорировать рекомендации ВОЗ.
Эстония сначала думала, а теперь окончательно решила: закрыть авиасообщение с Беларусью из-за ее ситуации с коронавирусом, которая у эстонского правительства вызывает тревогу. Запрет актуален до 7 июня, после чего власти Эстонии посмотрят, стоит ли его продлевать или нет.
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Это важно:
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.