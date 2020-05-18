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Локдаун не снижает статистику случаев заболевания COVID-19
18.05.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTОн только откладывает их. Об этом в интервью Агентству теленовостей поведал советник шведского правительства и ВОЗ - доктор Юхан Гизеке.
Юхан Гизеке, эпидемиолог, научный советник правительства Швеции и генерального секретаря ВОЗ: "Проблема жесткого локдауна в том, что вы не исцеляете население, вы просто отводите заболевания на потом, на будущее. То есть те случаи заражения, от которых вы уберегли людей во время карантина, они все равно у вас появятся, как только вы из карантина выйдете. Сейчас мы наблюдаем, как страны открываются, и очень скоро они столкнутся с определенными проблемами. Новые случаи заражения, новые цифры, новые жертвы. Так что пока даже не стоит сравнивать статистику смертности между государствами, пусть пройдет как минимум год, тогда посчитаем. Вы увидите, что большинство стран по количеству заражений будут в одинаковом положении".
Стратегия Швеции - выработка коллективного иммунитетаПо последним данным, более 30 % населения Стокгольма уже переболели коронавирусом.
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Он только откладывает их. Об этом в интервью Агентству теленовостей поведал советник шведского правительства и ВОЗ - доктор Юхан Гизеке. Юхан Гизеке,...
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