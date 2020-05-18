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Банкир Бабарико набрал в свою ИГ более 9500 человек

18.05.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бывший глава правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, желающий баллотироваться в президенты, сообщил, что в его инициативную группу записалось уже более 9 500 человек.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Бабарико сообщил о намерении участвовать в выборах 12 мая, а подал документы и 5600 подписей в ЦИК в пятницу, 15 мая. Согласно законодательству, до конца дня в воскресенье претенденты имели право дополнить инициативную группу.

«Вот и подходит к завершению безумно вдохновляющая неделя формирования инициативной группы. Нас почти 9500! Это крупнейшая инициативная группа независимого кандидата в Беларуси. И эту страницу истории нашей страны написали вы! Огромное спасибо!!!», - написал он, отметив, что на следующий день внесет уточненные данные.

На втором мете по численности инициативной группы стал Палаты представителей и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич: в его команде более 4000 человек. 

Напомним, действующий президент Александр Лукашенко декларировал инициативную группу в составе 11 тысяч человек.

Судя по информации в соцсетях мецената, к Бабарико записываются сторонники перемен из разных социальных групп, считая его самой перспективной альтернативой Лукашенко.

Президентская кампания-2020 в Беларуси пройдет под знаком пандемии: непонятно, как кандидаты будут гарантировать безопасность для членов своих команд и избирателей, неизвестно готовы ли избиратели вообще открывать двери или подходить к пикетам. Несмотря на это, уже ряд политиков, бизнесменов уже заявили о готовности идти в президенты.

Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей. Александр Лукашенко несколько раз подчеркивал, что переноса выборов, несмотря на пандемию коронавируса, не будет.

«Тяжело сказать, будет ли интрига, но эти выборы будут более интересные, чем предыдущие», - сказал БДГ политолог Валер Карбалевич.

 
 
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Бывший глава правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, желающий баллотироваться в президенты, сообщил, что в его инициативную группу записалось уже более 9 500...
 
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