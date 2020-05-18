Банкир Бабарико набрал в свою ИГ более 9500 человек

Бывший глава правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, желающий баллотироваться в президенты, сообщил, что в его инициативную группу записалось уже более 9 500 человек.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Бабарико сообщил о намерении участвовать в выборах 12 мая, а подал документы и 5600 подписей в ЦИК в пятницу, 15 мая. Согласно законодательству, до конца дня в воскресенье претенденты имели право дополнить инициативную группу.

«Вот и подходит к завершению безумно вдохновляющая неделя формирования инициативной группы. Нас почти 9500! Это крупнейшая инициативная группа независимого кандидата в Беларуси. И эту страницу истории нашей страны написали вы! Огромное спасибо!!!», - написал он, отметив, что на следующий день внесет уточненные данные.

На втором мете по численности инициативной группы стал Палаты представителей и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич: в его команде более 4000 человек.

Напомним, действующий президент Александр Лукашенко декларировал инициативную группу в составе 11 тысяч человек.

Судя по информации в соцсетях мецената, к Бабарико записываются сторонники перемен из разных социальных групп, считая его самой перспективной альтернативой Лукашенко.

Президентская кампания-2020 в Беларуси пройдет под знаком пандемии: непонятно, как кандидаты будут гарантировать безопасность для членов своих команд и избирателей, неизвестно готовы ли избиратели вообще открывать двери или подходить к пикетам. Несмотря на это, уже ряд политиков, бизнесменов уже заявили о готовности идти в президенты.

Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей. Александр Лукашенко несколько раз подчеркивал, что переноса выборов, несмотря на пандемию коронавируса, не будет .

«Тяжело сказать, будет ли интрига, но эти выборы будут более интересные, чем предыдущие», - сказал БДГ политолог Валер Карбалевич.