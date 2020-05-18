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Эстония испугалась ситуации с коронавирусом в Беларуси и закрыла с ней авиасообщение
18.05.2020 10:54 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
На прошлой неделе Эстония
Министр экономики и коммуникаций Таави Аас подписал распоряжение, по которому с 18 мая запрещены полеты из Эстонии в страны с высоким риском заражения вируса. Речь о Беларуси, а также Великобритании, России, Швеции, Бельгии, Дании и Турции. Запрет актуален до 7 июня, после чего эстонское правительство посмотрит, продлевать его или нет. Об этом
В то же время эстонцам дали возможность летать в Германию, Польшу, Норвегию, Австрию, Латвию и Литву. Чуть позже, вероятно, откроются полеты и в Данию, если эпидемия там поутихнет.
Разрешая полеты в ту или иную страну, Эстония оценивала ее обстановку по своеобразной формуле. Так, в стране должно быть 25 или меньше инфицированных вирусом на 100 тысяч человек населения за последние 14 дней. Эстонские власти пообещали каждый день мониторить обстановку в других странах. Если они заметят улучшения, то вернут с ними авиасообщение.
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На прошлой неделе Эстония начала возобновлять полеты на таллиннском направлении, но постепенно – с оглядкой на развитие пандемии. А вот с Беларусью страна...
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