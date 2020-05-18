Эстония испугалась ситуации с коронавирусом в Беларуси и закрыла с ней авиасообщение

Источник материала: KYKY

На прошлой неделе Эстония начала возобновлять полеты на таллиннском направлении, но постепенно – с оглядкой на развитие пандемии. А вот с Беларусью страна раздумывала закрыть авиасообщение, поскольку наша ситуация с коронавирусом вызывает у Эстонии тревогу. Теперь решение принято окончательно: мы в «черном списке».

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас подписал распоряжение, по которому с 18 мая запрещены полеты из Эстонии в страны с высоким риском заражения вируса. Речь о Беларуси, а также Великобритании, России, Швеции, Бельгии, Дании и Турции. Запрет актуален до 7 июня, после чего эстонское правительство посмотрит, продлевать его или нет. Об этом сообщает Delfi.

В то же время эстонцам дали возможность летать в Германию, Польшу, Норвегию, Австрию, Латвию и Литву. Чуть позже, вероятно, откроются полеты и в Данию, если эпидемия там поутихнет.

Разрешая полеты в ту или иную страну, Эстония оценивала ее обстановку по своеобразной формуле. Так, в стране должно быть 25 или меньше инфицированных вирусом на 100 тысяч человек населения за последние 14 дней. Эстонские власти пообещали каждый день мониторить обстановку в других странах. Если они заметят улучшения, то вернут с ними авиасообщение.