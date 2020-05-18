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Песня уроженца Беларуси - в десятке лучших за историю «Евровидения». А кто на первом месте?

18.05.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Песня шведской группы ABBA Waterloo признала величайшей песней в истории конкурса «Евровидение». Она победила в опросе, который проводила среди пользователей британская компания Би-би-си.

Видео: ABBA

В 1974 году ABBA победила с этой песней на «Евровидении» в 1974 году. После этого песня заняла лидерскую позицию в британском и мировых чартах. Всего было продано более 6 млн копий этого трека.

На втором месте — Кончита Вурст с песней «Rise Like a Phoenix» (2014).

Видео: Eurovision Song Contest

На третьем месте — Лорин с песней «Euphoria» (2012).

В пятерку также вошли группа Katrina and the Waves, которая в 1997-м победила на «Евровидении» с песней «Love Shine A Light», и Монс Зелмерлёв (Швеция), который выиграл в 2015-м с песней «Heroes».

На шестом месте — уроженец Беларуси Александр Рыбак, который в 2009-м победил за Норвегию с песней «Fairytale».

Видео: Eurovision Song Contest

На седьмом месте — Верка Сердючка. В 2007-м она заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai.

В этом году «Евровидение» было отменено из-за коронавируса. Вместе него состоялось специальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light («Европа зажигает свет»). В следующем году «Евровидение» пройдет в Роттердаме на Ahoy Arena.

 
 
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Песня шведской группы ABBA Waterloo признала величайшей песней в истории конкурса «Евровидение». Она победила в опросе, который проводила среди пользователей...
 
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