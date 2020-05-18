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В Москве зафиксирован наибольший рост смертей от коронавируса за сутки
18.05.2020 11:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 123ru.net
За минувшие сутки в российской столице умерли 77 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это рекордный показатель с начала пандемии.
Всего за сутки в России погиб 91 человек.
При этом общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за сутки составило 8926. Это наименьший показатель с 1 мая.
Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 290 678 человек. Это второй показатель в мире после США.
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За минувшие сутки в российской столице умерли 77 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это рекордный показатель с начала пандемии.
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