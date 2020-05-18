В Москве зафиксирован наибольший рост смертей от коронавируса за сутки

Источник материала: Ежедневник

фото: 123ru.net

За минувшие сутки в российской столице умерли 77 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это рекордный показатель с начала пандемии.

Всего за сутки в России погиб 91 человек.

При этом общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за сутки составило 8926. Это наименьший показатель с 1 мая.

Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 290 678 человек. Это второй показатель в мире после США.