От пневмонии умер начальник управления Вооруженных сил

Источник материала: Ежедневник

фото: dev.by

Герману Александрову было 52 года. Он скончался в Минском военном госпитале от пневмонии.

Тесты на коронавирус у Александрова были отрицательными, заражения COVID-19 среди его коллег по управлению нет, сообщили tut.by в Минобороны.

Герман Александров всю жизнь посвятил авиации. В последние годы как полковник запаса был начальником управления Вооруженных сил по использованию воздушного пространства. Помогал развитию любительской авиации в Беларуси, созданию парапланерной федерации.

Как отмечает tut.by, данные об общем количестве зараженных коронавирусом в белорусской армии не официально не озвучиваются, однако известны случаи заражения в 72-м учебном центре в Борисовском районе, 83-м инженерно-аэродромном полку в Бобруйске, Военной академии в Минске, 56-м полку связи в Минске.