|
От пневмонии умер начальник управления Вооруженных сил
18.05.2020 14:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: dev.by
Герману Александрову было 52 года. Он скончался в Минском военном госпитале от пневмонии.
Тесты на коронавирус у Александрова были отрицательными, заражения COVID-19 среди его коллег по управлению нет, сообщили
Герман Александров всю жизнь посвятил авиации. В последние годы как полковник запаса был начальником управления Вооруженных сил по использованию воздушного пространства. Помогал развитию любительской авиации в Беларуси, созданию парапланерной федерации.
Как отмечает tut.by, данные об общем количестве зараженных коронавирусом в белорусской армии не официально не озвучиваются, однако известны случаи заражения в 72-м учебном центре в Борисовском районе, 83-м инженерно-аэродромном полку в Бобруйске, Военной академии в Минске, 56-м полку связи в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герману Александрову было 52 года. Он скончался в Минском военном госпитале от пневмонии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)