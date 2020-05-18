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От пневмонии умер начальник управления Вооруженных сил

18.05.2020 14:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: dev.by

Герману Александрову было 52 года. Он скончался в Минском военном госпитале от пневмонии.

Тесты на коронавирус у Александрова были отрицательными, заражения COVID-19 среди его коллег по управлению нет, сообщили tut.by  в Минобороны.

Герман Александров всю жизнь посвятил авиации. В последние годы как полковник запаса был начальником управления Вооруженных сил по использованию воздушного пространства. Помогал развитию любительской авиации в Беларуси, созданию парапланерной федерации.

Как отмечает tut.by, данные об общем количестве зараженных коронавирусом в белорусской армии не официально не озвучиваются, однако известны случаи заражения в 72-м учебном центре в Борисовском районе, 83-м инженерно-аэродромном полку в Бобруйске, Военной академии в Минске, 56-м полку связи в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Герману Александрову было 52 года. Он скончался в Минском военном госпитале от пневмонии.
 
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