ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

18.05.2020 15:03 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Рубина» Константин Плиев, арендованный у «Ростова», сдал положительный тест на коронавирус.

«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе.

Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал.

Желаем Константину скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении казанского клуба.

Это второй футболист РПЛ, заразившийся COVID-19. Ранее положительный тест сдал форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

В России проведено более 7,1 млн тестов на коронавирус. Выявлено 290 678 заболевших, 8 926 – за последние сутки. В стране умерли 2 722 человека, 70 209 – выздоровели.

Бундеслига возвращается! Готов ставить на «Баварию», «Боруссию» и «Лейпциг»?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Рубина» Константин Плиев, арендованный у «Ростова», сдал положительный тест на коронавирус.
 
Новости дня
Новости
 
От пневмонии умер начальник управления Вооруженных сил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика