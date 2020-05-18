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18.05.2020 15:03 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе.
Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал.
Желаем Константину скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении казанского клуба.
Это второй футболист
В России проведено более 7,1 млн тестов на коронавирус. Выявлено 290 678 заболевших, 8 926 – за последние сутки. В стране умерли 2 722 человека, 70 209 – выздоровели.
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