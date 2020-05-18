Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Рубина» Константин Плиев , арендованный у «Ростова», сдал положительный тест на коронавирус.

«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе.

Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал.

Желаем Константину скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении казанского клуба.

Это второй футболист РПЛ , заразившийся COVID-19. Ранее положительный тест сдал форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

В России проведено более 7,1 млн тестов на коронавирус. Выявлено 290 678 заболевших, 8 926 – за последние сутки. В стране умерли 2 722 человека, 70 209 – выздоровели.

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