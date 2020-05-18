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COVID-19 в Беларуси: за сутки – 922 инфицированных и 5 смертей
18.05.2020 13:40 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 18 мая в стране зарегистрировано 30572 положительных тестов, 171 – умерший.
Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале.
В Беларуси на 18 мая за сутки прибавилось 922 инфицированных коронавирусом и 5 человек умерло.
Излечились и выписались из медучреждений 10 130 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Проведено 364 тысяч 319 тестов.
По официальной статистике, 171 человек погиб от инфекции COVID-19.
Напомним, в Минздраве неизменно уточняют, что умерли люди «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
По словам заместителя министра здравоохранения Елены Богдан, в стране
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По состоянию на 18 мая в стране зарегистрировано 30572 положительных тестов, 171 – умерший. Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале.
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