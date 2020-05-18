COVID-19 в Беларуси: за сутки – 922 инфицированных и 5 смертей

По состоянию на 18 мая в стране зарегистрировано 30572 положительных тестов, 171 – умерший.

Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале.

В Беларуси на 18 мая за сутки прибавилось 922 инфицированных коронавирусом и 5 человек умерло.

Излечились и выписались из медучреждений 10 130 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Проведено 364 тысяч 319 тестов.

По официальной статистике, 171 человек погиб от инфекции COVID-19. 17 мая этот показатель составлял – 165 человек, а общее количество положительных тестов – 29650.

Напомним, в Минздраве неизменно уточняют, что умерли люди «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».