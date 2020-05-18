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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оксфордский университет может произвести вакцину от коронавируса уже к сентябрю Британия первой получит доступ к вакцине против коронавируса, которую разрабатывает Оксфордский университет с фармацевтическим гигантом AstraZeneca. К сентябрю они...

Британия первой получит доступ к вакцине против коронавируса, которую разрабатывает Оксфордский университет с фармацевтическим гигантом AstraZeneca. К сентябрю они готовы сделать 30 миллионов доз для Великобритании, если вакцина окажется рабочей, пишет Daily Mail.Министр бизнеса Великобритании Алок Шарма объявил о заключении сделки между университетом и компанией по производству вакцины, которая в настоящее время проходит клинические испытания.По словам Шармы, проект в Оксфорде "успешно продвигается". Также еще одна попытка сделать вакцину в Имперском колледже Лондона "движется хорошо".Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите