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Оксфордский университет может произвести вакцину от коронавируса уже к сентябрю
18.05.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTБритания первой получит доступ к вакцине против коронавируса, которую разрабатывает Оксфордский университет с фармацевтическим гигантом AstraZeneca. К сентябрю они готовы сделать 30 миллионов доз для Великобритании, если вакцина окажется рабочей, пишет Daily Mail.
Министр бизнеса Великобритании Алок Шарма объявил о заключении сделки между университетом и компанией по производству вакцины, которая в настоящее время проходит клинические испытания.
По словам Шармы, проект в Оксфорде "успешно продвигается". Также еще одна попытка сделать вакцину в Имперском колледже Лондона "движется хорошо".
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Британия первой получит доступ к вакцине против коронавируса, которую разрабатывает Оксфордский университет с фармацевтическим гигантом AstraZeneca. К сентябрю они...
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