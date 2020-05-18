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Оксфордский университет может произвести вакцину от коронавируса уже к сентябрю

18.05.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Британия первой получит доступ к вакцине против коронавируса, которую разрабатывает Оксфордский университет с фармацевтическим гигантом AstraZeneca. К сентябрю они готовы сделать 30 миллионов доз для Великобритании, если вакцина окажется рабочей, пишет Daily Mail.

Министр бизнеса Великобритании Алок Шарма объявил о заключении сделки между университетом и компанией по производству вакцины, которая в настоящее время проходит клинические испытания.

По словам Шармы, проект в Оксфорде "успешно продвигается". Также еще одна попытка сделать вакцину в Имперском колледже Лондона "движется хорошо".


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Британия первой получит доступ к вакцине против коронавируса, которую разрабатывает Оксфордский университет с фармацевтическим гигантом AstraZeneca. К сентябрю они...
 
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