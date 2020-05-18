Расстояние 1,5 метра является минимально необходимым для обеспечения безопасности. При нарушении дистанции смесь воздуха и частиц от инфицированного человека может попасть на ваше лицо, глаза, кожу, одежду. С загрязненными поверхностями вы можете принести вирус домой.

Соблюдать дистанцию необходимо везде: в магазинах, аптеках, в медицинских организациях, на улице.

Как меняется размер необходимой дистанции во время ходьбы, бега, занятий спортом? Расстояние, на которое распространяется аэрозоль от человека, зависит от размера образующихся частиц, скорости воздушного потока, положения человека в пространстве, ветра. Например, во время бега требуется соблюдение большей дистанции, чем во время ходьбы: это обусловлено более активным дыханием и быстрым передвижением в пространстве.

Можно ли заразиться коронавирусом, если меня задел другой человек в магазине? Если я трогал поверхность, к которой прикасался заболевший? Если сидел на его месте? Да, возможно, если не будете соблюдать требования профилактики. Важно не прикасаться грязными руками к лицу, тщательно мыть руки, хранить отдельно одежду, в которой вы выходили из дома.

Можно ли не соблюдать дистанцию, если люди в масках? Соблюдение дистанции необходимо, даже если люди носят маски. Вирус находится на коже инфицированного человека, его одежде, откуда попадает на контактные поверхности и в воздух.

Н. СОЛОДКАЯ,

инструктор-валеолог ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».