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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

18.05.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

РФС принял решение о возобновлении розыгрыша чемпионата России по футболу.Текст HTML Визуальный редактор
Он вновь стартует 21 июня и будет доигран в течение месяца. Матчи будут проходить на домашних стадионах без зрителей.

При этом предполагается, что окончательное решение о проведении игр должны принять региональные власти, которые устанавливают ограничительные меры по профилактике коронавируса.


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РФС принял решение о возобновлении розыгрыша чемпионата России по футболу.Текст HTML Визуальный редактор Он вновь стартует 21 июня и будет доигран в течение месяца....
 
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