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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
18.05.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTРФС принял решение о возобновлении розыгрыша чемпионата России по футболу.Текст HTML Визуальный редактор
Он вновь стартует 21 июня и будет доигран в течение месяца. Матчи будут проходить на домашних стадионах без зрителей.
При этом предполагается, что окончательное решение о проведении игр должны принять региональные власти, которые устанавливают ограничительные меры по профилактике коронавируса.
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РФС принял решение о возобновлении розыгрыша чемпионата России по футболу.Текст HTML Визуальный редактор Он вновь стартует 21 июня и будет доигран в течение месяца....
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