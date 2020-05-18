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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня РФС принял решение о возобновлении розыгрыша чемпионата России по футболу.Текст HTML Визуальный редактор Он вновь стартует 21 июня и будет доигран в течение месяца....

РФС принял решение о возобновлении розыгрыша чемпионата России по футболу.Текст HTML Визуальный редакторОн вновь стартует 21 июня и будет доигран в течение месяца. Матчи будут проходить на домашних стадионах без зрителей.При этом предполагается, что окончательное решение о проведении игр должны принять региональные власти, которые устанавливают ограничительные меры по профилактике коронавируса.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите