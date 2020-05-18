Люди с сердечнососудистыми заболеваниями имеют более высокий риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. Она способствует развитию аритмий, декомпенсации сердечной недостаточности или даже возникновению инфаркта у таких больных.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, смертность среди больных COVID-19 всех возрастов без сопутствующих хронических заболеваний составила 1,4%, среди пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями – 13,2%; а среди пациентов с гипертонией – 8,4%.

Пациентам с болезнями системы кровообращения крайне необходимо соблюдать все рекомендованные меры профилактики и обязательно продолжать прием назначенных лекарственных средств для лечения основного заболевания. Отказ от приема лекарств существенно увеличивает риск сердечнососудистых катастроф (инфаркт, инсульт). Необходимо соблюдать самоизоляцию и ежедневно выполнять физические упражнения в домашних условиях.

Рекомендуется диета, богатая овощами и фруктами, которая может помочь организму поддерживать работу иммунной системы и восполнять необходимый запас витаминов, микроэлементов и клетчатки. Суточная калорийность рациона должна быть снижена на 30%. Важный пункт – постоянное проветривание помещения. Чистый воздух снижает вероятность инфицирования.

Людям с заболеваниями сердца следует принять исчерпывающие меры для уменьшения шансов на заражение коронавирусом, а при плохом самочувствии обязательно обратиться к врачу.

Н. СОЛОДКАЯ,

инструктор-валеолог ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».