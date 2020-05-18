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В Молдове большинство карантинных ограничений будет снято с 1 июня

18.05.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику. В первую очередь снятие ограничений коснется работы рынков, а также деятельности гостинично-ресторанного бизнеса.

"С высокой степенью вероятности с 1 июня подавляющее большинство ограничений в нашей стране будет снято, но в этот оставшийся период мы должны быть очень осторожными, соблюдать правила", - сказал Ион Кику.

По данным на 18 мая, с начала эпидемии в Молдове зафиксировано 6060 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2425 человек, умерли 213 человек.


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Об этом заявил премьер-министр Ион Кику. В первую очередь снятие ограничений коснется работы рынков, а также деятельности гостинично-ресторанного бизнеса. "С...
 
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