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В Молдове большинство карантинных ограничений будет снято с 1 июня
18.05.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTОб этом заявил премьер-министр Ион Кику. В первую очередь снятие ограничений коснется работы рынков, а также деятельности гостинично-ресторанного бизнеса.
"С высокой степенью вероятности с 1 июня подавляющее большинство ограничений в нашей стране будет снято, но в этот оставшийся период мы должны быть очень осторожными, соблюдать правила", - сказал Ион Кику.
По данным на 18 мая, с начала эпидемии в Молдове зафиксировано 6060 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2425 человек, умерли 213 человек.
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Об этом заявил премьер-министр Ион Кику. В первую очередь снятие ограничений коснется работы рынков, а также деятельности гостинично-ресторанного бизнеса. "С...
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