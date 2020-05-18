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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Молдове большинство карантинных ограничений будет снято с 1 июня Об этом заявил премьер-министр Ион Кику. В первую очередь снятие ограничений коснется работы рынков, а также деятельности гостинично-ресторанного бизнеса. "С...

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику. В первую очередь снятие ограничений коснется работы рынков, а также деятельности гостинично-ресторанного бизнеса."С высокой степенью вероятности с 1 июня подавляющее большинство ограничений в нашей стране будет снято, но в этот оставшийся период мы должны быть очень осторожными, соблюдать правила", - сказал Ион Кику.По данным на 18 мая, с начала эпидемии в Молдове зафиксировано 6060 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2425 человек, умерли 213 человек.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите