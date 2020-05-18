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Китайская корпорация САМС передала белорусским медикам 30 000 перчаток

18.05.2020 21:02 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

"Гуманитарный груз в виде защитных перчаток является важным и нужным для наших врачей. Данная помощь будет направлена в организации здравоохранения для помощи в борьбе с коронавирусом", - сказал главный врач Республиканского центра экстренной медицинской помощи Эдуард Вальчук.

Заместитель главы представительства Китайской корпорации инжиниринга САМС в Беларуси Пэй Чао в свою очередь обратил внимание, что Беларусь - надежный партнер и друг для Китая. Беларусь первой поддержала китайский народ и правительство в борьбе с коронавирусом. По его мнению, китайские государственные предприятия должны не только развивать экономическое сотрудничество с Беларусью, но и проявлять социальную ответственность.

Фото: БелТА

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"Гуманитарный груз в виде защитных перчаток является важным и нужным для наших врачей. Данная помощь будет направлена в организации здравоохранения для помощи в...
 
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