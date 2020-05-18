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Минздрав Республики Корея: Повторно заразившиеся COVID-19 безопасны

18.05.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Переболевшие коронавирусной инфекцией и вновь сдавшие положительный тест на COVID-19  не представляют угрозы для окружающих. Это заявили в Минздраве Южной Кореи. Наблюдая за более чем  четырьмя сотнями повторно заразившихся,  южнокорейские специалисты пришли к выводу, что новые тесты скорее показывали у них наличие уже  убитого организмом вируса. 

Переболевшим SARS  коронавирус не страшен

Любопытные результаты исследования опубликовал журнал Nature.  COVID-19 не страшен людям, которые в 2003 переболели SARS (тяжелым острым респираторным синдромом). Выработанные после атипичной пневмонии антитела способны естественным образом блокировать  коронавирус.

 
 
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Переболевшие коронавирусной инфекцией и вновь сдавшие положительный тест на COVID-19  не представляют угрозы для окружающих. Это заявили в Минздраве Южной...
 
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