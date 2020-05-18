Источник материала: БT

Переболевшим SARS коронавирус не страшен

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минздрав Республики Корея: Повторно заразившиеся COVID-19 безопасны Переболевшие коронавирусной инфекцией и вновь сдавшие положительный тест на COVID-19 не представляют угрозы для окружающих. Это заявили в Минздраве Южной...

Переболевшие коронавирусной инфекцией и вновь сдавшие положительный тест на COVID-19 не представляют угрозы для окружающих. Это заявили в Минздраве Южной Кореи. Наблюдая за более чем четырьмя сотнями повторно заразившихся, южнокорейские специалисты пришли к выводу, что новые тесты скорее показывали у них наличие уже убитого организмом вируса.Любопытные результаты исследования опубликовал журнал Nature. COVID-19 не страшен людям, которые в 2003 переболели SARS (тяжелым острым респираторным синдромом). Выработанные после атипичной пневмонии антитела способны естественным образом блокировать коронавирус.