Пинчук о коронавирусе: «Тема пикантная, все за нее цепляются, разворачивают информацию в нужную сторону и ловят хайп»

Источник материала: Tribuna.com

Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук в интервью «Прессболу» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде, а также отметил, что в команде нет проблем с зарплатой.

- Сколько раз команда сдавала тесты? Впервые, как я понимаю, когда заболел Макась?

– Да, он почувствовал недомогание. Наш доктор трепетно относится к этим моментам. Свозили Сашу на КТ, снимок был не очень хороший. Обратились в федерацию, там быстро отреагировали. Его сразу же отправили делать тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Следом протестировали всю команду — у всех также «минус». Что касается Стивена, у него изначально не было симптомов, лишь легкий дискомфорт. Проверили и его — «положительно». Сделали повторный тест — уже отрицательный. Чувствует он себя отлично. Тем не менее решили еще раз во всем убедиться, и в четверг снова протестировали всю команду. Ни одного «плюса» не было.

Вообще так уже надоела эта шумиха с коронавирусом... Все говорят: когда мы уже выйдем на плато? А когда СМИ выйдут? Кажется, даже люди с нормальной психикой уже начинают сходить с ума потихоньку. Проблема есть — да, но сколько можно ее мусолить? Какой сайт ни откроешь — пакеты, гробы. Как можно столько негатива выливать на людей?

Ты знаешь наш клуб: мы никогда не выносим сор из избы. Всегда идем на компромиссы, договариваемся. Те же задержки с зарплатой, о которых говорил агент Янсане, — да, они есть. И у нас, и в других клубах. И такая же ситуация была в прошлом году. Но мы находили общий язык с ребятами, в том числе с Момо. Проблем нет. А здесь под шумок пандемии агенты вдруг решили разыграть эту карту. В итоге никаких официальных заявлений клуб решил не делать.

По поводу вируса мы вообще не должны их делать — это прерогатива федерации. Мы обратились — нам сказали, как поступить: сразу в РНПЦ, сдали тесты и все. Дальше надо время, чтобы с ними разобраться. А не зная ничего, давать информацию... Сегодня дадим одну, а завтра будет другая. И потом начнется: «Ислочь» что-то скрывает. Тема пикантная, все за нее цепляются, разворачивают информацию в нужную сторону и ловят хайп. Каждое сказанное слово, которое ничем не подтверждено, дает основание по-всякому его интерпретировать. Наше дело — играть в футбол и следить за здоровьем футболистов, а не лезть в эти сплетни, – сказал Пинчук.

Янсане любит Беларусь и никуда не уходит (хотя звали в Испанию), но боится вируса, хочет гарантий, а еще ему должны две зарплаты и бонус

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