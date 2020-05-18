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Спортивная Европа пробуждается после коронавирусного карантина
18.05.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПервыми из футбольной большой пятерки возобновили национальный чемпионат в Германии. Практически готовы снова играть в футбол еще в нескольких странах. Понятно, соблюдая строгие правила и рекомендации. Виртуальные легкоатлетические соревнования и велосипедные гонки хоть и помогают спортсменам быть в тонусе, но никак не могут стать полноценной заменой реальным. Елена Горельчик о расширении спортивной географии в период пандемии.
В Германии возобновился чемпионат по футболу
29-я минута матча между дортмундской "Боруссией" и "Шальке" - исторический для Бундеслиги момент. 19-летний норвежец Эрлинг Холланд забивает первый гол возобновившегося чемпионата. Так Германия первой из европейских стран выходит из карантина.
На трибунах непривычная футбольному болельщику картина - нет зрителей. Вообще на аренах чуть больше 200 человек. Да, Бундеслига не досчитается приличной суммы ввиду отсутствия продаж билетов, зато сможет заработать много больше, продав права на телетрансляции. Иначе чемпионату не выжить. Скамейка запасных: согласно рекомендациям, игроки сидят на расстоянии друг от друга. Практически все в масках. После финального свистка футболисты благодарят своих болельщиков, которые по ту сторону экрана, находясь в метре друг от друга.
О дистанцировании во время проведения матчей выпущен целый свод правил, но как сдержать эмоции, когда твоя команда выходит вперед? На радостях можно забыть и о коронавирусе. Защитник "Герты" Дедрик Бойата, празднуя автогол соперника, так расчувствовался, что удостоил партнера дружеского поцелуя. Забегая вперед, Бундеслига решила не наказывать за это Бойату, так как соблюдение социальной дистанции было предписано как рекомендация, а не как правило. Сам же защитник поспешил оправдаться.
А вот к интервью, кажется, адаптировались и журналисты, и тренеры. Здесь еще жестче. По правилам дистанция между собеседниками должна составлять не менее 4-5 метров.
Тотальная дезинфекция "Барселоны"
А это уже раздевалка каталонской "Барселоны". Сотрудники дезинфицируют не только машины футболистов и сам стадион. Даже несмотря на то, что игроки приезжают на тренировки уже в форме. Ведь путь на поле лежит именно через раздевалку. В Испании с сегодняшнего дня пока только тренируются, но уже в группах. Хотя, как заявил глава Примеры Хавьер Тебас, возобновиться чемпионат может уже 12 июня.
О датах возобновления национальных турниров, к слову, уже объявили в Чехии, Австрии, Португалии, России, Польше. По прогнозам главы УЕФА Александера Чеферина, будет доиграно по крайней мере 80 % национальных чемпионатов.
Сезон в велоспорте стартует 1 августа
Пока в режиме виртуальных, но с ожиданием реальных. Алене Омелюсик повезло - в Беларуси все это время она могла тренироваться на шоссе, в отличие от ее одноклубниц по немецкой Canyon SRAM Racing, которые на воздух вышли лишь недавно. И следом громкая новость - сезон начнется уже 1 августа.
Стефаниди выиграла онлайн-турнир по прыжкам с шестом
Довольствуются виртуальными, но мечтают о реальных и легкоатлеты. В Беларуси уже проводили онлайн-турниры по толканию ядра, например, завтра таким же образом будут соревноваться в прыжках тройным. Не так давно интернет стал домашней площадкой для турнира шестовиков. Соревнования вызвали немалый интерес болельщиков. К примеру, мужские соревнования посмотрели более миллиона. Цель - не взять высоту, а покорить 4-метровую планку за полчаса больше всех раз. Для всех участниц даже такой онлайн-турнир как глоток свежего воздуха.
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Первыми из футбольной большой пятерки возобновили национальный чемпионат в Германии. Практически готовы снова играть в футбол еще в нескольких странах. Понятно,...
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