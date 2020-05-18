Андрей Михалев: «Даже в голову не приходит, чтобы «Динамо» вернулось в экстралигу. Для чего? Такого не будет»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший нападающий минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Михалев поделился мнением о будущем клуба в КХЛ.

- Нужен ли белорусский клуб в КХЛ?

– А как вы считаете: нужен клуб или нет? Например, ходит 14 тысяч болельщиков. Сформировалась своя фан-зона, поэтому, я думаю, что обязательно команда должна быть в КХЛ.

- А что она дает не в плане медийности, а в плане самого хоккея? В плане качества подготовки игроков?

– Ну, как же. В подготовке игроков... Нужно, чтобы хорошие игроки были. Белорусские, именно белорусские хоккеисты, поэтому... Это нужно время, сразу же не приходит результат

- 12 лет мы уже ждем, а как-то новых Костицыных и Грабовских нет.

– Знаете, вы мне такие вопросы задаете, что вы 12 лет ждете. Я-то откуда знаю, что нужно белорусскому хоккею. Белорусскому хоккею нужно, чтобы был хороший, сильный местный чемпионат. Чтобы там росли молодые ребята, а потом эти молодые ребята переходили в структуру «Динамо» Минск – вот что нужно. Чтобы ребята в ВХЛ развивались, чтобы уезжали в Америку, больше драфтовались – вот от этого все будет, и белорусский хоккей будет развиваться.

- Хорошо. Сейчас «Динамо» теряет время по комплектованию команды. Есть ли шанс, что команда с таким подходом в следующем сезоне выступит хорошо?

– Это не ко мне вопрос, да. Это вопрос к руководителю «Динамо» Минск – есть ли у них там хоккеисты и все остальное. Конечно, есть еще время. Почему нет? Все ж зависит от бюджета клуба. Например, хороших наших собрать, плюс еще с десяток легионеров хороших, поэтому все в деньги, в бюджет упирается. Если хороший бюджет, то почему нет?

- Но «Динамо» пока теряет наших игроков: и Костицына, и Евенко, и Готовца.

– Но это же здорово, что они уезжают в другие клубы, что они не сидят именно в «Динамо». Понятно, что будут вопросы. Я по Костицыну не говорю там. Здесь и Готовец, и Евенко больше игрового времени получали, а там нужно бороться за место, поэтому там будет тяжелее, но они будут расти. Это плюс для сборной Беларуси, что они выступают в иностранных клубах

- Предположим, что «Динамо» не будет в КХЛ – это что будет означать для белорусского хоккея?

– Как вы думаете? Сколько мы играем в КХЛ – 12 лет? Какая у нас «Минск-Арена». Я думаю, что это будет разочарование, но, я думаю, что все будет хорошо.

- Возможно, пусть сезон в экстралиге поиграли бы, раз такая тяжелая экономическая ситуация.

– Я не знаю. Плюс, что они будут в экстралиге играть? Ну, я не знаю. Я думаю, что это минус для клуба. У меня даже в голову такое не приходит, чтобы они опять вернулись играть в экстралигу. Для чего? Да нет. Такого не будет. Все будет хорошо. Зачем вы все так негативно к этому относитесь? Да, сейчас тяжело. Всем клубам, я думаю, что сейчас тяжело с этим коронавирусом, поэтому... Выкарабкаемся, я надеюсь, что все будет нормально, – сказал Михалев.