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Рост индексов и нефтяных цен на биржах США

19.05.2020 09:21 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Снятие карантина вызвало рост индексов и нефтяных цен на биржах США. Сорт Brent подорожал до 34,5 долларов за баррель. На 8 % выросла в цене американская WTI. Все основные биржевые индексы впервые за долгое время обнаружили тенденцию к росту: NASDAQ и Dow Jones прибавили около 3 %. Оптимизм биржевых трейдеров вызван, как сообщают, и известиями об успехах в разработке антикоронавирусной вакцины.
 
 
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Снятие карантина вызвало рост индексов и нефтяных цен на биржах США. Сорт Brent подорожал до 34,5 долларов за баррель. На 8 % выросла в цене американская WTI. Все основные...
 
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