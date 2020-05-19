Летом 2020 года в моде будут «трикини» - комплекты из купальников и масок

Источник материала: Tut.by

Итальянский дизайнер и предпринимательница выставила на продажу наборы из медицинских масок и купальников во время пандемии коронавируса и разбогатела.

По словам владелицы магазина бикини Elexa Тицианы Скарамуззо, ее бизнес пострадал из-за введенных итальянским правительством ограничений на передвижение.

Она рассказала, что начала разрабатывать дизайн комплектов, состоящих из купальников и защитной маски с одинаковым принтом, чтобы поднять настроение себе и членам семьи.

Когда женщина разместила в социальных сетях снимки дочери в новых вещах, фотографии стали вирусными и спрос на продукцию бренда вырос. Покупатели принялись скупать одежду марки, восхитившись нарядами, которые получили название «трикини».

Героиня материала считает, что ее клиенты стали заказывать разноцветные комплекты из-за стремления к позитиву.

В марте медицинскую маску в тон платья назвали новым уровнем коронавирусной моды после того, как президент Словакии Зузана Чапутова появилась на мероприятии в таком образе. Она принесла присягу в розовом платье и защитной маске того же цвета. В тот же день лидера Словакии запечатлели в другом наряде — она вышла в свет в платье винного цвета и подобрала к нему маску такого же оттенка.