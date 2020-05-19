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Белорусский гандболист Гарбуз о реакции швейцарцев на советы Лукашенко: «Так мне первый же вопрос задали: «Что, реально трактор помогает?» Я отвечаю: «Наверное, да»

19.05.2020 10:11 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский разыгрывающий Глеб Гарбуз, выступающий в швейцарском клубе «Кринс-Люцерн», поделился мнением об ограничениях во время коронавируса.

– Знаю, что последний матч чемпионата твоей команде пришлось провести без зрителей.

– Да, совсем никого не было, и все это напоминало какую-то тренировку. По атмосфере было очень непривычно, но выиграли мы у «Берна» очень легко – 30:19. А после первого тайма счет был 19:9. Грубо говоря, уже сделали игру. «Берн» подсел эмоционально, а мы наращивали преимущество.

– Как считаешь, правильно поступили власти, запретив людям посещать матчи в связи с коронавирусом?

– Не просто так принимали подобное решение. И не просто так люди заражаются, умирают. Думаю, если бы вирус был легко излечим, если бы существовала какая-то вакцина, то таких мер не вводили бы. Но, опять же, я не политик, не врач, не знаю, как и что нужно делать. Но если ввели определенные меры, значит, это было необходимо.

– До того, как полностью запретили посещение матчей, разрешали собирать на трибунах до тысячи человек.

– Сначала было до тысячи, потом сделали максимум до 500. Футбольные матчи вообще отменили, потом прервали хоккей и наш чемпионат.

– А в Беларуси никто и не собирался так делать. Ни в футболе, ни в гандболе.

– Каждый по-своему решает. Значит, решили не принимать никаких мер. Хотя это риск, безусловно. Если бы все было безопасно, в мире не вводили бы карантины.

– Швейцарцы не были шокированы тем, что Беларусь – единственная страна в Европе без карантина?

– По телевидению очень часто говорили об этом, не понимали, почему в нашей стране его не вводят. Но это политические моменты, я в них не влезаю.

– Не спрашивали у тебя о советах Лукашенко?

– О тракторах и обо всем остальном? Так мне первый же вопрос задали: «Что, реально трактор помогает?» Я отвечаю: «Наверное, да :)». Многие удивлялись, если честно, – сказал Гарбуз.

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Белорусский разыгрывающий Глеб Гарбуз, выступающий в швейцарском клубе «Кринс-Люцерн», поделился мнением об ограничениях во время коронавируса.
 
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