Появилась вакцина от коронавируса, которую успешно испытали на людях

Источник материала: KYKY

Биотехнологическая компания Moderna из США заявила , что успешно провела первую фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Тестирование препарата стартовало в середине марта. Группу добровольцев из 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет разделили на несколько подгрупп и давали разные дозы вакцины. В итоге в крови у каждого участника появились антитела к вирусу. Причем у тех, кто получал наименьшую дозу, антитела выработались примерно в том же количестве, что и у переболевших COVID-19. А у тех, кому досталась меньшая доза, к окончанию испытаний антител в организме оказалось намного больше, чем у пациентов с инфеции после выздоровления.

На начальной стадии препарат показал себя безопасным и ни у кого не вызвал осложнений. «Команда Moderna в ускоренном темпе работает над тем, чтобы приступить в июле к третьему этапу испытаний вакцины и в случае его успеха подать заявку на лицензирование препарата», – сказал глава компании Стефан Бансель.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что американские специалисты, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. ВОЗ же говорила, что обычно разработка вакцины занимает от года до 18 месяцев, но сейчас работы ведутся с «изумительной скоростью». Поэтому можно рассчитывать на ее появление раньше, чем через год, хотя о точной дате говорить пока нельзя.

Обложка: Sara Zaher.