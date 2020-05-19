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В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от COVID-19.

19.05.2020 10:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Участники клинических испытаний были разделены на несколько групп, им вводили разные дозы вакцины. У тех, кто получал наименьшую, антитела выработались примерно в том же количестве, которое наблюдается у людей, переболевших COVID-19. При этом у тех, кто получал большую дозу, антител в организме к окончанию испытаний было выявлено намного больше, чем у пациентов с коронавирусом после излечения. Испытания вакцины начались 16 марта в исследовательском центре в Сиэтле (штат Вашингтон). Они проводились совместно компанией Moderna и специалистами Национальных институтов здравоохранения США. В испытаниях участвовали 45 человек. 

"Команда Moderna в ускоренном темпе работает над тем, чтобы приступить в июле к третьему этапу испытаний вакцины и в случае его успеха подать заявку на лицензирование препарата", - указал глава компании Стефан Бансель.

Статистика: В США зафиксировано более 1,48 млн случаев заражения Covid-19. Умерли 89,5 тыс. человек.

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Участники клинических испытаний были разделены на несколько групп, им вводили разные дозы вакцины. У тех, кто получал наименьшую, антитела выработались примерно в...
 
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