Трамп поставил ВОЗ ультиматум

Источник материала: Ежедневник

По словам президента США Дональда Трампа, его администрация провела расследование реагирования ВОЗ на пандемию COVID-19.

По словам Дональда Трампа, проверка подтвердила многие серьезные опасения, а также выявила другие, на которые не отреагировала ВОЗ.

Как написал президент США в Twitter, особенно вызывает тревогу отсутствие независимости организации от КНР.

Трамп также подчеркнул, что уже начал обсуждение с ВОЗ вопроса реформирования организации.

Напомним, Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ в середине апреля. Президент США заявил, что организация «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». Действия ВОЗ, вероятнее всего, привели к более масштабной вспышке коронавируса, высказал точку зрения Трамп.



