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Трамп поставил ВОЗ ультиматум
19.05.2020 10:56 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По словам президента США Дональда Трампа, его администрация провела расследование реагирования ВОЗ на пандемию COVID-19.
По словам Дональда Трампа, проверка подтвердила многие серьезные опасения, а также выявила другие, на которые не отреагировала ВОЗ.
Как написал президент США в Twitter, особенно вызывает тревогу отсутствие независимости организации от КНР.
Трамп также подчеркнул, что уже начал обсуждение с ВОЗ вопроса реформирования организации.
Напомним, Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ в середине апреля. Президент США заявил, что организация «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». Действия ВОЗ, вероятнее всего, привели к более масштабной вспышке коронавируса, высказал точку зрения Трамп.
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По словам президента США Дональда Трампа, его администрация провела расследование реагирования ВОЗ на пандемию COVID-19.
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