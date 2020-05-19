Выплывут не все. Главные факты про то, как коронавирус изменил мировой рынок труда

Источник материала: Ежедневник

Пандемия и кризис меняют рынок труда во всех отраслях. Так, из-за коронакризиса многим работникам пришлось переквалифицироваться, стали востребованы одни профессии и перестали быть другие, продолжается падение доходов.

dev.by прочитал десятки статей и отчетов про то, как пандемия и кризис меняют и будут менять рынок труда — во всех отраслях и в ИТ в частности.

Глобальный рынок труда

По данным Международной организации труда, половина работников во всем мире может лишиться средств к существованию из-за пандемии. Население уже понесло убытки около 3,4 трлн долларов.

«Нам следует готовиться к рекордному сокращению ВВП, пандемия коронавируса продолжает разрушать экономику. Период с 1 апреля по 30 июня станет худшим за всю историю наблюдений начиная с 1945 года», — пишут аналитики швейцарского банка Сredit Suisse.

ВВП в этом и следующем годах может снизиться на 9 трлн долларов — если пандемию получится взять под контроль до середины года. Нет — потери будут выше. А эффект от кризиса все экономики мира будут ощущать еще до 2025-го.

Как это влияет на трудящихся во всем мире?

1. Рабочая сила перераспределяется, «как после Второй мировой»

Внезапно стали востребованы одни профессии и перестали быть — другие. Так Walmart объявил, что хочет нанять 150 тысяч почасовых сотрудников, медицинская компания CVS разыскивает 50 тысяч медиков, которые еще вчера не были нужны.

В топе вакансий в США — водители грузовиков, складские погрузчики, онлайн-продавцы, кладовщики и помощники по уходу за пожилыми людьми.

Растут: грузоперевозки, службы доставки, фармацевтика и производители медицинских товаров, телемедицина, облачные сервисы и сервисы для видеоконференций, сервисы онлайн-безопасности, стриминговые и игровые ресурсы.

Падают: сфера обслуживания, международные транспортные перевозки, офлайн-продажи, развлечения, туризм. Так, Airbnb недавно уволила 1900 сотрудников (25% всего штата), TripAdvisor — 900 (25%).

«Произошло быстрое перераспределение рабочей силы, которого не было со времен Второй мировой войны», — пишет американская инвестиционная компания Bond Capital.

2. Неформально занятые остаются без работы

Неформальный работник — тот, который официально не зарегистрирован. А значит, не имеет социальных гарантий. Для неформальной работы характерны небезопасные и нездоровые условия труда, низкий уровень квалификации, непостоянный или низкий заработок.

Из-за пандемии почти 1,6 млрд работников, занятых в секторе неформальной экономики (больше, чем людей в Китае, и почти половина всей рабочей силы в мире), могут остаться без источников дохода.

За первый месяц глобального локдауна доход их упал на 60%. В странах Африки и Латинской Америки — на 81% и выше. Что еще больше усугубляет разрыв между богатыми и бедными.

3. Сокращают молодых, джунов реже берут на работу

Молодые люди до 20 лет лидируют как наиболее пострадавшие от безработицы.

В марте, более четверти компаний Великобритании заявили, что примут на работу меньше выпускников из-за пандемии. Некоторые из крупнейших работодателей страны отменили или отложили стажировки и наборы. Есть и еще один неприятный для этой категории работников факт.

Молодые люди, которым повезет найти работу во время кризиса, в течение целых пяти лет после старта карьеры получают более низкую зарплату, чем у таких же выпускников, которые нашли работу до кризиса. Экономисты назвали это явление «рубцовым» эффектом («scarring» effect).

4. Страдают фрилансеры, водители Uber и другие

Для фрилансеров-внештатников есть специальный термин — ghost workers — «работники-призраки». Они выгодны работодателям: позволяют снизить затраты на соцпакет и зарплаты. Позволяют быстро менять решения, запускать новые продукты, не считаясь при этом с мнением работников, которые официально не являются частью штата. Цифровые платформы вроде Uber, Deliveroo, Instacart, ИТ-гиганты Google и Facebook имеют огромное количество ghost workers. Коронавирус привёл к кризису этой модели.

Фрилансеры, самозанятые, в том числе водители Uber, фактически оказались безработными из-за пандемии. Lyft и Uber сначала предлагали своим водителям на время пандемии переквалифицироваться в курьеров.

5. Работники объединяются и требуют улучшить условия труда

«В последние недели в США произошел необычайный всплеск активности: работники протестовали против недостаточной защиты на рабочих местах от Covid-19: на мясокомбинатах, в ресторанах McDonald’s, автобусных станциях и продуктовых магазинах, на складах Amazon», — пишет The Guardian.

В апреле волна протестов прокатилась по Испании. Работники сети пиццерий Telepizza объявили забастовку, когда 11 сотрудников компания наказала за отказ работать в небезопасных условиях. За несколько дней до этого работники Glovo, Deliveroo и Uber Eats провели акции протеста в Мадриде, протестующих разгоняла полиция.

6. Компании меняют сферу деятельности и обмениваются работниками

Из-за коронакризиса многим работникам пришлось переквалифицироваться. Сотрудники Brooks Brothers и New Balance теперь производят хирургические маски и халаты. Tesla, Ford и General Motors переоборудовали фабрики для производства вентиляторов из автомобильных деталей. Ликероводочный завод Shine в Портленде начал производить и раздавать дезинфицирующее средство для рук.

Еще один тренд — межотраслевые обмены. Идея в том, чтобы перевести оставшихся без работы сотрудников (например, из авиалиний или гостиничного бизнеса) в организации, у которых работы в избытке (здравоохранение, логистика, розничные магазины и др).

7. Количество запросов на пособия — исторический максимум

В США заявки на пособия по безработице выросли более чем на 3000% с начала марта. 28 марта 6,6 млн американских рабочих обратились за пособиями по безработице — это новый исторический максимум. Общее число за пять недель с начала марта превысило 26 млн.

Несмотря на внушительные пособия, которые в США полагаются безработным, фрилансерам и самозанятым, только 10 штатов начали выдавать деньги в рамках федеральной программы. Остальные еще не завершили подготовку к запуску программы — много бумажных проволочек, ложились сайты, часть заявок оказались неправильно оформлены — и их не считывала система.

В особо уязвимом положении оказались люди с ограниченными возможностями, а также плохо говорящие по-английски иммигранты.

Прогнозы: что будет дальше

1. Удаленной работы будет больше, но не все смогут перейти

Facebook и Google уже заявили, что позволят большинству сотрудников работать из дома до конца года. Всего около 56% компаний во всем мире работают удаленно полностью или частично. И не все торопятся назад: четыре из пяти руководителей компаний планируют оставить после пандемии как минимум до 5% работников на удаленке.

В другом опросе — более 60% людей считают, что будут находиться в офисе 3 дня в неделю или меньше. При этом исследования Стэнфордского центра показывают, что только около 30% австралийских работников имеют возможность работать из дома.

2. Продолжится падение доходов и замораживание вакансий

На восстановление рынка труда могут уйти годы. Агентство Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы к концу 2020-го составит 6,5% по сравнению с 3,5% в декабре 2019 года. Наиболее подверженными риску увольнений в ближайшее время останутся женщины, молодые специалисты и низкооплачиваемые работники — им будет сложнее вернуться в работу после окончания пандемии.

3. Правительства станут больше экспериментировать с безусловным доходом

Первый большой эксперимент с введением базового дохода провели в Финляндии в 2017-18 годах и признали неудачным. Идея: если обеспечить граждан деньгами на базовые нужды (560 евро), они будут свободны в выборе профессии. Предполагалось, что выплаты будут стимулировать безработных к поиску вакансий, а сама система заменит выплаты пособий. Но безработные не стали чаще искать вакансии. К тому же сумма в 560 евро оказалась незначительной для прожиточного минимума — малоимущие, получавшие базовый доход, продолжали обращаться за пособиями.

Тем не менее, сегодня многие страны снова возвращаются к идее безусловного дохода. Так во время локдауна Британия и Дания обеспечили своих граждан такими выплатами. В Австрии не первый год существует движение всеобщего базового дохода Generation Grundeinkommen — его активисты хотят добиться проведения национального референдума в 2022 году и собирают деньги на краудфандинге.

4. Автоматизация и диджитализация будут повсеместными

На производственных площадках продолжится автоматизация, все больше надежд будут возлагать на AI и цифровое управление. Роботы требуют меньше затрат — им не нужно платить зарплаты, больничные и оплачивать отпуска, они не будут жаловаться на условия труда и всегда готовы работать сверхурочно.

К тому же в условиях, когда сохраняется риск заражения, это оптимальный вариант для крупных производств с большим циклом операций. Ожидается, что некоторые рабочие места полностью исчезнут в течение следующих десятилетий, поскольку рабочих заменят машины. В прошлом году Oxford Economics прогнозировала, что 20 миллионов рабочих мест в мире заменят роботы до 2030 года. Благодаря пандемии процесс может ускориться.

В более близкой перспективе — пандемия может ускорить внедрение дистанционных услуг и переход учреждений на электронный документооборот. Ведь несмотря на огромное количество стартапов, которые помогают диагностировать и получать медпомощь онлайн, количество физических визитов к врачу в США почти не менялось с 2013 года. После пандемии есть вероятность, что за диджитализацию всего возьмутся серьезнее.

Ну, а что — лайв стриминг уже спас китайских фермеров. Фермеры ведут трансляции прямо из теплиц и оранжерей и зарабатывают в месяц до 1,4 тысяч долларов — по сельским меркам внушительные суммы.

5. В ИТ ожидается новый бум

Есть мнение, что люди из тех профессий, которые сильно пострадают от кризиса, глядя на то, как ИТ сектор выдержал кризис, массово пойдут учиться программировать. Что вызовет новую волну специалистов, которые подогреют рынок, увеличат конкуренцию и снизят рейты. Такое мнение поддерживает Lead Developer в Booking Георгий Могелашвили и говорит, что скоро ИТ перестанет быть элитарной профессией с заоблачными деньгами.

«В начале века было очень престижно работать на фабрике Ford. Но со временем, когда появились конвейеры и процесс сборки автомобилей стал проще, на фабрики пошли менее квалифицированные кадры. Теперь работник автозавода, хоть и остаётся очень квалифицированным человеком, но зарабатывает не так, как программист. Это произойдёт и в ИТ-сфере. Текущий кризис может ускорить процесс, потому что всё больше людей будут стремиться в сферу, которой кризисы не страшны», - пишет он.

Glassdoor прогнозирует, что среди самых востребованных профессий окажется много таких, что связаны с ИТ. Но не только.

· Антикризисный менеджер.

· Эксперт по HR-трансформации — помочь понять, кого уволить, а кого нанять, чтобы компания быстрее восстановилась.

· Эксперт по цифровой трансформации — перенести части процессов в виртуальную среду.

· Программист.

· Эксперт по Big Data — оцифровка бизнеса приведет к резкому росту банков данных и нужно будет извлечь из них максимум пользы.

· Product designer.

· Организатор VR/AR-трансляций.

· Персональный ИТ-консультант.

· Оператор call-центра.

· Помощник по уходу — коронавирус может нанести ущерб здоровью пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями — им понадобиться больше сиделок, нянь и помощников, что «открывает новые возможности перед мигрантами из стран Восточной Европы».



