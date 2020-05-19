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SPA-санаторий «Ружанский»: окунитесь в атмосферу южного курорта!
19.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Кто-то, прочитав это предложение, уверена, в недоумении пожмет плечами: отправиться в «Ружанский» сейчас, в период пандемии, когда всем рекомендуют оставаться по возможности дома?
– Именно сейчас, – подтверждает директор санатория Владимир Иванович КАРПЕЧКИН. – Во-первых, «Ружанский» – лучшее место для того, кто на период пандемии желает самоизолироваться. Во-вторых, он идеально подходит для людей, страдающих заболеваниями органов дыхания, в том числе перенесших коронавирусную инфекцию, – здесь есть великолепные возможности долечиться, пройти реабилитацию и полностью восстановиться. У нас чистейший воздух, ведь находится здравница вдали от крупных городов, заводов, фабрик, вредных производств – в одном из красивейших мест юго-западной части Беларуси, в зоне биосферного заповедника «Беловежская пуща», который по праву называют легкими Европы. Это уникальное местечко Ружа Хутар, где пьянящий аромат соснового бора и благоухание роз сочетаются с великолепной природой и южным теплом – здесь практически не бывает зимы, поскольку эта территория Беларуси находится в одной климатической зоне с Одессой. «Ружанский» частенько называют белорусскими Карловыми Варами, а сравнивают его с курортом мирового значения из-за уникальной по своим свойствам воды, которую добывают на территории здравницы из собственной скважины глубиной 284 метра. Не имеющая аналогов, технологически не модифицированная, она незаменима при лечении многих заболеваний, оказывает общеукрепляющий эффект и придает заряд жизненных сил, которые так необходимы и тем, кто восстанавливается после перенесенной болезни, и тем, кто находится на самоизоляции.
Кстати, компактные, уютные жилые корпуса, деликатно вписанные прямо меж соснами хвойного леса, разбросаны по территории, воздух здесь свежайший! Словом, риск заражения коронавирусной инфекцией меньше, чем где бы то ни было в сегодняшней ситуации.
Санаторий представляет собой уникальное многопрофильное учреждение с современной материально-технической базой, включающей Spa-комплекс, не имеющий аналогов. У нас широко используются климато- и физиотерапия, бальнео- и спелеолечение. В нашем арсенале
более ста видов процедур – от хорошо известных до самых современных, инновационных. Мы возвращаем человека к жизни как в медицинском смысле, так и с точки зрения его тонких душевных настроек. Высокая результативность лечения, отличный сервис, доброжелательное отношение к отдыхающим всех работников здравницы сделали наш санаторий известным и популярным не только в Беларуси, но и во многих странах.
Записала Наталья КИРКОВЕЦ
Курорт «Ружа Хутар» — Роза SPA
225155, Республика Беларусь, Брестская область,
Пружанский район, Ружанский сельский совет,
д.Заполье, 1а.
Контактный телефон: +375 (44) 744-02-03.
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Кто-то, прочитав это предложение, уверена, в недоумении пожмет плечами: отправиться в «Ружанский» сейчас, в период пандемии, когда всем рекомендуют оставаться...
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