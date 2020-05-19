SPA-санаторий «Ружанский»: окунитесь в атмосферу южного курорта!

Источник материала: Пинский Вестник

Кто-то, прочитав это предложение,

уверена, в недоумении пожмет

плечами: отправиться в

«Ружанский» сейчас, в период

пандемии, когда всем

рекомендуют оставаться по

возможности дома?



– Именно сейчас, – под

тверждает директор са

натория Владимир Ива

нович КАРПЕЧКИН. –

Во-первых, «Ружанский»

– лучшее место для того,

кто на период пандемии же

лает самоизолироваться. Во-

вторых, он идеально подходит

для людей, страдающих заболева

ниями органов дыхания, в том числе

перенесших коронавирусную инфекцию, –

здесь есть великолепные возможности долечиться,

пройти реабилитацию и полностью восстановиться. У

нас чистейший воздух, ведь находится здравница вда

ли от крупных городов, заводов, фабрик, вредных про

изводств – в одном из красивейших мест юго-западной

части Беларуси, в зоне биосферного за

поведника «Беловежская пуща», ко

торый по праву называют легки

ми Европы. Это уникальное ме

стечко Ружа Хутар, где пьяня

щий аромат соснового бора

и благоухание роз сочета

ются с великолепной при

родой и южным теплом –

здесь практически не бы

вает зимы, поскольку эта

территория Беларуси на

ходится в одной климати

ческой зоне с Одессой. «Ру

жанский» частенько называ

ют белорусскими Карловыми

Варами, а сравнивают его с ку

рортом мирового значения из-за

уникальной по своим свойствам во

ды, которую добывают на территории

здравницы из собственной скважины глуби

ной 284 метра. Не имеющая аналогов, технологиче

ски не модифицированная, она незаменима при лече

нии многих заболеваний, оказывает общеукрепляющий

эффект и придает заряд жизненных сил, которые так не

обходимы и тем, кто восстанавливается после перенес

енной болезни, и тем, кто находится на самоизоляции.



Кстати, компактные, уютные жилые корпуса, деликатно

вписанные прямо меж соснами хвойного леса, разбро

саны по территории, воздух здесь свежайший! Словом,

риск заражения коронавирусной инфекцией меньше,

чем где бы то ни было в сегодняшней ситуации.



Санаторий представляет собой уникальное многопро

фильное учреждение с современной материально-техни

ческой базой, включающей Spa-комплекс, не имеющий

аналогов. У нас широко используются климато- и физи

отерапия, бальнео- и спелеолечение. В нашем арсенале

более ста видов процедур – от хорошо известных до са

мых современных, инновационных. Мы возвращаем че

ловека к жизни как в медицинском смысле, так и с точки

зрения его тонких душевных настроек. Высокая резуль

тативность лечения, отличный сервис, доброжелатель

ное отношение к отдыхающим всех работников здравни

цы сделали наш санаторий известным и популярным не

только в Беларуси, но и во многих странах.



Записала Наталья КИРКОВЕЦ



Курорт «Ружа Хутар» — Роза SPA



225155, Республика Беларусь, Брестская область,

Пружанский район, Ружанский сельский совет,

д.Заполье, 1а.



Контактный телефон: +375 (44) 744-02-03.