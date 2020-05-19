Максим Недосеков: «Считаю, что в мире слишком жесткие меры по борьбе с коронавирусом. У нас в Беларуси нормально»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков считает, что в Беларуси адекватные меры по борьбе с коронавирусом.

– Ходишь питаться, тренироваться и сидишь в комнате. Все. Иногда даже голова болит, потому что пересыпаешь. Делать нечего. Сидишь и втыкаешь в стенку, я – в компьютер. В город уехать проблематично – не пускают. Ты можешь выехать, но нельзя.

Хотя бы старты возобновили. С конца июля будут этапы Бриллиантовой лиги. Можно к чему-то готовиться.

С одной стороны хорошо, что старты отменили – вирус не получил такое распространение, как мог бы, наверное. Но с другой стороны, можно понять спортсменов, они готовились.

- Считаешь, что меры жестковатые приняты в мире?

– Да. Считаю, что слишком жестко. У нас в Беларуси нормально, мне нравится. Никакого карантина, люди работают.

- Белорусский пример борьбы с коронавирусом адекватен?

– Да! – сказал Недосеков в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».