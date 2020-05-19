Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусское Общество Красного Креста запустило акцию "Добрый BOX" Белорусское Общество Красного Креста продолжает кампанию против COVID-19. На данный момент в строю 1,5 тысячи волонтеров по всей стране. Как известно, организация...

Белорусское Общество Красного Креста продолжает кампанию против COVID-19. На данный момент в строю 1,5 тысячи волонтеров по всей стране. Как известно, организация Белорусского Красного Креста не финансируется за счет средств бюджета, а существует за счет пожертвований граждан, спонсоров, благотворителей как внутри страны, так и зарубежных.Но для добрых дел предела нет. Вместе с партнерами в сфере торговли Красный Крест запустил новую кампанию по сбору продуктовых наборов для людей с повышенным риском заражения коронавирусом нового типа - "Добрый BOX". Суть кампании в том, что на входе в магазин или гипермаркет, участвующий в акции, стоит баннер, а в корзинах лежат листовки с информацией о кампании.Помочь продуктами одиноким пожилым людям теперь еще проще. Достаточно взять корзинку в магазине и купить продукты по списку. И это работает.Раз в неделю представители Красного Креста забирают продукты из бокса, затем формируют продуктовые наборы и доставляют их по назначению нуждающимся одиноким пожилым людям и инвалидам, тем, кто наиболее уязвим, та самая группа риска, которая должна быть максимально изолирована от контактов с больными и потенциальными носителями вируса.Что ж, действительно, для добрых дел предела нет. Осталось добавить: кампания продлится до 31 мая.