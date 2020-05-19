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Белорусское Общество Красного Креста запустило акцию "Добрый BOX"
19.05.2020 17:02 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTБелорусское Общество Красного Креста продолжает кампанию против COVID-19. На данный момент в строю 1,5 тысячи волонтеров по всей стране. Как известно, организация Белорусского Красного Креста не финансируется за счет средств бюджета, а существует за счет пожертвований граждан, спонсоров, благотворителей как внутри страны, так и зарубежных.
Инесса Равинская, председатель Московской районной организации Белорусского Общества Красного Креста г. Минска: "Благодаря датскому Красному Кресту нам удалось закупить некоторое количество продуктов, которые тоже будут распределяться между нуждающимися людьми. Здесь в наборе крупы - гречневая, рисовая, чай, говядина, консервы рыбные. Макаронные изделия, сахар. Вот такой набор продуктов у нас получит нуждающийся гражданин и, я думаю, что он будет доволен".
Но для добрых дел предела нет. Вместе с партнерами в сфере торговли Красный Крест запустил новую кампанию по сбору продуктовых наборов для людей с повышенным риском заражения коронавирусом нового типа - "Добрый BOX". Суть кампании в том, что на входе в магазин или гипермаркет, участвующий в акции, стоит баннер, а в корзинах лежат листовки с информацией о кампании.
Помочь продуктами одиноким пожилым людям теперь еще проще. Достаточно взять корзинку в магазине и купить продукты по списку. И это работает.
Инесса Равинская, председатель Московской районной организации Белорусского Общества Красного Креста г. Минска: "И вот в течение недели накапливались продукты от людей. И большое им спасибо. Покупатели пожертвовали для нуждающихся людей продукты. Сегодня будет выемка, затем мы формируем пакеты, выдаем людям, которые в данный момент нуждаются в помощи".
Раз в неделю представители Красного Креста забирают продукты из бокса, затем формируют продуктовые наборы и доставляют их по назначению нуждающимся одиноким пожилым людям и инвалидам, тем, кто наиболее уязвим, та самая группа риска, которая должна быть максимально изолирована от контактов с больными и потенциальными носителями вируса.
Что ж, действительно, для добрых дел предела нет. Осталось добавить: кампания продлится до 31 мая.
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Белорусское Общество Красного Креста продолжает кампанию против COVID-19. На данный момент в строю 1,5 тысячи волонтеров по всей стране. Как известно, организация...
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