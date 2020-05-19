Ярослав Романчук: О действиях по приближении Великой депрессии 2020-ых

Источник материала: Ежедневник

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Мир трещит в швах. Причём, швы – это далеко не всегда границы стран.

Это никак не партийные линии или окопы между людьми с образованием и без. Это не разделительные линии по возрасту, полу или национальности. Гораздо более глубокие и опасные – разделительные линии в мировоззрении, философии и ценностях.

Коронавирус не убедил, не заставил начальников, VIP-распорядителей чужого (политиков и чиновников), структуры «слишком-большие/важные-чтобы-обанкротиться», академические круги, богатых и влиятельных сесть за стол переговоров и выработать единые правила предотвращения первой в XXI веке Великой Депрессии. Международные структуры оказались пустыми оболочками. В них нет реальной власти и влияния. Международная солидарность правительств, парламентариев, интеллектуалов и работников рассыпалась. То, что требуют и добиваются от своих властей рабочие Америки, Италии, Греции или Испании – это то, что разрушает рабочие места, бюджеты и социалку в странах с низким и средним доходом.

Мировая экономика, международное право парализовано экономическим национал-социализмом тех стран, которые выступают за экстраординарные действия центральных банков и правительств богатых стран по удовлетворению массовых хотелок своего бизнеса и избирателей. Денежные печатные станки работают в бешеном ритме. Правительства без стеснения, зазрения совести и анализа последствий резко увеличивают свои долги через заимствования. Частокол торговых барьеров превращается с непроходимые для товаров, денег и услуг стены. Свободная торговля, справедливая конкуренция, институт банкротства – это уходящая, разрушаемая руками распорядителей чужого натура.

Интеллектуальные, политические и экономические элиты стран с высоким доходом обсуждают, одобряют и внедряют меры, которые ещё 30 лет назад были немыслимыми, считались ересью и опасным заигрыванием с чрезвычайно рискованными инструментами.

Американское правительство бьёт рекорды по государственному долгу, дефициту бюджета и объёму денежной интервенции Федеральной резервной системы. Д. Трамп и его министр финансов от Goldman Sachs уверенно нарастили госдолг свыше $25 триллионов. Распорядители чужого считают приемлемым триллионные дефициты бюджета, гигантские заимствования, выкуп ценным бумаг ФРС-ом. Объём монетарно-фискальной экстраординарной помощи через руки распорядителей чужого может превысить 30% ВВП США. $-доллар превращается в канал передачи токсичных ресурсов и активов. Активно продвигается идея о переходе ФРС в режим «глубоко отрицательных процентных ставок». Ведутся переговоры о национализации студенческого долга и медицинской системы.

Сама Америка раздирается на части двумя основными партиями, которые борются друг против друга не на жизнь, а на смерть. Для демократов Д. Трамп представляется воплощением вселенского зла – и наоборот. Склочность, конфликтность, нетерпимость и поляризация общества – это про сегодняшнюю Америку. Меньшинство в лице последовательных сторонников настоящего капитализма не имеет внятной стратегии действий в условиях, когда политический mainstream стал агрессивно интервенционистским.

Европа тонет в своём этатизме, централизации и национал-социализме в экономике, в том числе в Европейском Союзе. Новая промышленная стратегия ЕС, новая Зелёная повестка дня, социальная хартия – всё это требует триллионы инвестиций. Европейский центральный банк (ЕЦБ) декларирует готовность залить зону евро ликвидностью (это типичное фальшивомонетничество, только узаконенное). Вливание ЕЦБ в экономику 5 -7 триллионов евро – это типичное проявление ЕС-овского интервенционизма, ведение валютной, фискальной и торговой войны.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на реализации для Евросоюза плана Маршалла. Т. е. триллионы инвестиций по государственным лекалам. Монетарной разнузданности ЕЦБ и валу хотелок от Еврокомиссии пытается противостоять немецкий федеральный конституционный суд, который запретил Бундесбанку участвовать в операциях ЕЦБ. Программы выкупа активов (Public Sector Purchase Programme (PSPP) в ее нынешнем виде – это разрушение фундаментов свободного рынка, международных правил справедливой конкуренции и опасный шаг к огосударствлению экономической деятельности. По сути дела, ЕЦБ, Еврокомиссия и самые активные её лоббисты предложили ползучую национализацию. В отношении коммерческих организаций уже отрыто узаконена передача активов в руки распорядителей чужого (правительств). Едва ли с таким положением дел согласятся Германия, Нидерланды, Австрия и Скандинавские страны. Их уже открыто обвиняют другие члены ЕС в высокомерии, игнорировании принципа солидарности.

По данным Bank for International Settlements (BIS) для противодействия кризисным явлениям в экономиках мира банки могут выделить $5 трлн. (6% объёма всех выделенных кредитов), но далеко не факт, что эти деньги будут выделены. Банкиры будут вести переговоры с правительствами о госгарантиях. А если будут расширены полномочия Еврокомиссии, если она превратится в полноценное федеральное правительство, которое сможет в массовом масштабе давать гарантии по банковским кредитам, если будет создано министерство финансов ЕС, то за Великобританией (Brexit) гарантированно последуют другие страны.

Ещё никогда развал Европейского Союза не был таким близким и опасным для Европы. Усиление синдиката больших банков и большого государства – прямое следствие политики искусственной накачки экономики под флагом спасения от коронавируса, реализации новой промышленной, «зелёной», инфраструктурой, технологической повестки дня. Вместо ликвидации барьеров на пути перемещения товаров, услуг Евросоюз никак не может справиться даже с внутренним протекционизмом. Так 38% бизнесменов в ЕС отмечают, что существующий порядок проведения госзакупок – это барьер для участников из других стран. Для 71% МСБ, которые пробовали пройти процедуры взаимного признания товаров (не гармонизированных), не удалось это сделать. Почти каждый пятый бизнесмен считает проблемным уже гармонизированную по закону ЕС сферу «разные технические стандарты». 71% опрошенных бизнесменов (опрос Европейской торговой палатой) считают национальные требования для входа на рынки услуг и работы на них очень серьёзными и серьезными барьерами. 63% МСБ считают, что налоговое законодательство другой страны ЕС «слишком сложное». Налоговая гармонизация – это ещё один миф Евросоюза.

В таком состоянии хрупкого диалога новые монетарные и фискальные инструменты, которые продвигают ЕЦБ, а также сторонники федерализации Евросоюза, в частности, Франция, грозят принести не только развал Евросоюза, но и резкую поляризацию экономического состояния Европы. Раздача «пустых» денег банкам и правительствам стран зоны евро в условиях растущего торгового протекционизма также грозит параличом трансатлантического партнёрства, потому что власти Америки также не намерены отступать от своего лозунга America first.

США и ЕС – это сегодняшние фундаменты Запада. Не того Запада, который был маяком для бедных, развивающихся стран 40 – 50 лет назад, а того, о котором писал О. Шпенглер в «Закате Европы». Того Запада, который высек себя обширными социалистическими практиками после II мировой войны (Франция, Великобритания, Испания, Италия). Его пыталась спасти М. Тэтчер. Глубокий кризис США и ЕС гарантированно приведёт к Великой депрессии всего мира. Это будет конец не только глобализации – она уже близка к кончине – но и глубокая перезагрузка всей мировой экономики и политики.

Сегодня ни один человек не возьмётся предвидеть, как будут развиваться события, в каком состоянии будет мир после того, как политические, интеллектуальные и бизнес элиты стран захотят, наконец, перестать воевать. Пока 33 млн. безработных в Америке, более 1,3 млрд. безработных во всём мире, гигантские дыры в бюджетах банков, корпораций и правительств, бурное фальшивомонетничество центральных банков вкупе с раздутыми пузырями на фондовых площадках, рынках недвижимости – это активная подготовка к мощной глобальной Великой депрессии 2020-ых. Её фундаменты заложили не нынешние президенты, премьеры или парламенты. Они лишь ученики производителей токсичного интеллектуального продукта. Человечество до сих пор не усвоило, что К. Маркс, Дж. М. Кейнс, П. Самуэльсон, Дж. Гэлбрейт, П. Кругман, Дж. Стиглиц, Р. Шиллер, Ж. Тироль – это не ангелы, а демоны человечества. Именно они и другие поставщики идей и рекомендаций в рамках теории и практики всеобщего государственного интервенционизма осуществили контрреволюцию в науке «экономика». Великая депрессия – логичный результат совместной деятельности этого синдиката. Выполнение обещаний сделать мир во всем мире, равенство, братство и благополучие за чужой счёт не может закончиться иначе. Даже если за такой путь голосует демократическое большинство.

Ярослав Романчук