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В Дании открыли кафе, рестораны и пабы
19.05.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВладельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга. Также ношение масок в Дании больше не является обязательным. Кроме того, жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек.
По последним данным, в Дании зарегистрировано 11 120 случаев заражения коронавирусом, вылечено 9 300 человек, 548 скончались.
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Владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга. Также ношение масок в Дании больше не является...
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