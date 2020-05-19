Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Дании открыли кафе, рестораны и пабы Владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга. Также ношение масок в Дании больше не является...

Владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга. Также ношение масок в Дании больше не является обязательным. Кроме того, жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек.По последним данным, в Дании зарегистрировано 11 120 случаев заражения коронавирусом, вылечено 9 300 человек, 548 скончались.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите