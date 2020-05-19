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В Дании открыли кафе, рестораны и пабы

19.05.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга.  Также ношение масок в Дании больше не является обязательным. Кроме того, жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек.

По последним данным, в Дании зарегистрировано 11 120 случаев заражения коронавирусом, вылечено 9 300 человек, 548 скончались.

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Владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга.  Также ношение масок в Дании больше не является...
 
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