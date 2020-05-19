Екатерина Галкина: «Коронавирус убежал от меня, как подлый трус»

Источник материала: Tribuna.com

Гимнастка Екатерина Галкина, у которой был обнаружен коронавирус, рассказала о своем выздоровлении.

«Примерила корону и поняла, что не идет она мне. Тот, кто не знает о чем это... это о коронавирусе. Он убежал от меня, как подлый трус!

Какие симптомы у меня были? Поначалу самые обычные: знобило и ломало. Через пару дней как-то необычно начала болеть голова. Хотелось ее оторвать и покатить. Температуры у меня не было! Через 5 дней пропало обоняние, что и дало понять что это оно и есть. Обоняние появляется после этого вируса очень нескоро... доходит до 2-х, 3-х месяцев. Поэтому в ресторанах пока я буду самым неприхотливым гостем.

P.s. На фото реквизит Большого театра РБ», – написала Галкина.